In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um vier erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) seit Beginn der Pandemie insgesamt 3915 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst.

Die neuen Fälle werden der Stadt Potsdam (2) sowie dem Landkreis Elbe-Elster und der Stadt Frankfurt (Oder) (je 1) zugeordnet.

Aktuell wird ein Patient wegen Covid-19 stationär behandelt, er muss aber nicht intensivmedizinisch beatmet werden. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 3576 Menschen als genesen. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt bei 166.

81 neue Fälle in Berlin – Ampel springt auf Gelb

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Berlin ist am Dienstag um 81 im Vergleich zum Vortag gestiegen. In der Hauptstadt haben sich damit seit dem Frühjahr 11.346 Menschen nachgewiesenermaßen mit dem Covid-19-Virus infiziert, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit in ihrem neuesten Lagebericht am Dienstagabend mitteilte. Als inzwischen genesen gelten 10.387 Menschen.

Im Krankenhaus stationär behandelt werden den Angaben zufolge derzeit 32 Menschen, zwölf von ihnen intensivmedizinisch. Insgesamt 226 Berlinerinnen und Berlin sind den Daten zufolge seit Pandemie-Ausbruch im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Diese Zahl hat sich erneut nicht geändert.

Für zwei der drei Indikatoren der vom Berliner Senat beschlossenen Corona-Ampel zeigt sie aktuell auf Grün, beim R-Wert für die Reproduktionszahl auf Gelb. Er gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Der Vier-Tages-R-Wert liegt derzeit bei 1,14 und damit über der kritischen Schwelle von 1,1.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche sowie die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt im grünen Bereich.

