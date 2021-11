Vierte Welle in Brandenburg: Kinder und Jugendliche trifft es besonders hart

Potsdam

Kranke Kinder, besorgte Eltern, geschlossene Schulen und überlastete Gesundheitsämter. Die vierte Corona-Welle trifft Brandenburg hart und scheinbar ungebremst. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche. So meldet der Landkreis Elbe-Elster für die Altersgruppe 10 bis 14 Jahre eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2698 (Stand 10. November). Ein Rekordhoch. Die Landkreise Oberspreewald-Lausitz und Uckermark haben die 1000er-Marke in dieser Altersgruppe ebenfalls überschritten.

Erste Schulschließungen wegen Corona-Fällen

Auch die Fallzahlen in den Schulen steigen. Für die Woche vom 4. November meldet das Brandenburger Bildungsministerium 1.267 positiv getestete Schülerinnen und Schüler – und damit doppelt so viele Infektionen wie in der Vorwoche (Stand 4. November). Ähnlich sieht es bei den Lehrkräften aus. Auch die Quarantäne-Zahlen steigen an. Landesweit müssen ganze Klassen nach Hause geschickt werden. Laut dem Ministerium sind rund 5.400 Kinder und Jugendliche und 215 Lehrkräfte betroffen. Erste Schulen mussten aufgrund von Corona-Fällen bereits schließen, darunter eine Grundschule in Finsterwalde (Elbe-Elster). In Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) wurden eine Grundschule und ein Hort temporär geschlossen, nach dem in acht von zwölf Klassen Corona-Fälle registriert wurden.

„Die Auswirkungen dieser Entwicklungen tragen nun wieder die Familien“, sagte René Mertens, Vorsitzender des Landeselternrats, auf MAZ-Anfrage. Die Situation in den Schulen laufe komplett „aus dem Ruder“, die Gesundheitsämter und Landkreise seien überfordert, kritisierte Mertens. Unter den Eltern herrsche angesichts der steigenden Fallzahlen und dem mangelnden Schutz von Schülerinnen und Schülern ein „Gefühl der Hilflosigkeit.“

Auswirkungen der Pandemie tragen erneut die Familien

Ein Eindruck, den auch Andre Haase gegenüber der MAZ bestätigt, er ist Elternvertreter im Kreisschulbeirat Potsdam-Mittelmark. Weil an der Grundschule seiner Kinder mehrere Corona-Fälle aufgetreten sind und die Ergebnisse der PCR-Tests noch ausstehen, beschult er seine Kinder seit Beginn der Woche zu Hause. „Damit wird die Last der Pandemie wieder auf die Eltern abgewälzt.“ Nicht alle Eltern hätten allerdings verständnisvolle Arbeitgeber oder die Möglichkeit Kinderkrankentage zu nehmen, betonte Haase, mit der Folge, dass berufstätige Eltern wieder unter enormen Druck stünden.

Angesichts der Lage in den Schulen forderte Landeselternsprecher Mertens mehr Schutzmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler. „Es gibt weder ausreichend Luftfilter für die Schulen,“ noch seien die angekündigten Pläne der Kenia-Koalition, die Tests in den Schulen auf zwei Tage die Woche auszuweiten, ausreichend, kritisierte Mertens.

Maskenpflicht: Uneinigkeit in der Kenia-Koalition

Das Kabinett hatte sich am Dienstag darauf verständigt, die Zahl der Schnelltests in Schulen von zwei auf drei pro Woche auszuweiten und die Maskenpflicht an Grundschulen wiedereinzuführen. Allerdings ist bisher noch unklar, in welchen Jahrgangsstufen. Zuvor hatte es Unstimmigkeiten in der Kenia-Koalition gegeben. Während Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sich ausdrücklich für eine Maskenpflicht ausgesprochen hatte, äußerte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) Bedenken. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gab sich angesichts des Infektionsgeschehens in Brandenburgs Schulen besorgt. Unkonkret äußerte er sich dagegen zu der Frage der Maskenpflicht. Am Ende müsse man eine Entscheidung treffen, sagte Woidke, die „sowohl die Interessen der Kinder berücksichtigt, aber am Ende auch die Pandemiebekämpfung.“

Eine ausgeweitete Maskenpflicht werde die Welle in den Schulen nicht stoppen, sagte Elternsprecher Mertens und forderte eine tägliche Testpflicht. „Wenn wir jetzt nicht entschieden handeln und sagen, wir testen täglich, dann haben wir verloren“, sagte Mertens. Ähnlich äußerten sich auch weitere Eltern- und Lehrerverbände.

Eltern fordern Lolli-Tests für Kitas

So forderte die bundesweite Elterninitiative „#Sicheroffenbleiben“ die „Umsetzung von effektiven Schutzkonzepten zur sicheren Öffnung von Bildungseinrichtungen für Kinder unter 12 Jahren.“ Für Kitas, Grund- und Förderschulen in Berlin und Brandenburg verlangt die Initiative unter anderem eine „sofortige und flächendeckende Einführung“ von sogenannten PCR Lollitests, die vor allem für kleinere Kinder gedacht sind.

Hintergrund der Forderung ist ein geplantes Modellprojekt in Brandenburg, das Ende November anlaufen soll, über einen Testzeitraum von sechs Wochen. An Kitas gilt bisher anders als bei Schulen keine Testpflicht für die Kinder. Sie ist freiwillig. Eine Testpflicht gilt nur für das Personal.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Brandenburg drängt auf eine tägliche Testpflicht. „Ohne ein negatives Testergebnis dürfen Schulen nicht betreten werden“, forderte GEW-Chef Günther Fuchs. Die tägliche Testpflicht müsse auch für Schulpersonal und Eltern gelten – und dürfe Genesene und Geimpfte nicht ausnehmen. Das müsse in gleichem Maße für Kitas gelten, betonte Fuchs. Zudem müssten allen Beschäftigten in Schulen und Kitas Drittimpfungen angeboten werden. So wie es derzeit an den Schulen laufe, müsse man von einem „Experiment der Durchseuchung der Kinder“ sprechen, kritisierte GEW-Chef Fuchs.

Impfungen für Kinder mit Vorerkrankungen

Landeselternsprecher Mertens plädierte neben einer Ausweitung der Testpflicht auch für eine Öffnung der Impfungen für Kinder unter 12 Jahren mit Vorerkrankungen oder mir Risikopatienten im familiären Umfeld. „Eltern, die in Sorge sind, bleibt nicht anderes übrig, als auf die Impfung zu hoffen.“ In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Impfung bisher nur für Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren. Ein Impfstoff für jüngere Kinder befindet sich aktuell noch im Zulassungsverfahren.

„Wir wollten nicht länger warten“, sagte eine Mutter aus Berlin der MAZ, deren Sohn in Brandenburg zur Schule geht. Aus persönlichen Gründen möchte die Biologin ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Ihren elfjährigen Sohn hat die Frau bereits impfen lassen, in Wien. “Wir wollten ihn und uns vor Ansteckung schützen“, begründet die Biologin ihre Entscheidung. Der Junge habe die Impfung gut vertragen. Über die aktuelle Situation in den Schulen Brandenburg sagt die Frau, es sei „unzumutbar“ für Eltern und Kinder. Weder gebe es ausreichend Luftfilter noch ausreichende Hygienekonzepte, um die Kinder vor einer Ansteckung zu schützen.

Das Brandenburger Kabinett verständigte sich auch auf die Verschärfung der 2G-Regel. Bisher ist sie nicht verpflichtend. Ab Montag sollen nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Diskotheken und Festivals bekommen, ob dies auch für Gaststätten, Hotels und Theater gilt, soll am Donnerstag feststehen. Dann will das Kabinett formell über die neue Corona-Verordnung entscheiden.

Von Gesa Steeger