Eisenhüttenstadt/Wünsdorf

Der Kofferraum des Autos von Ha Hausmann ist voll mit Unterwäsche. Fabrikneue Unterwäsche, die die 36jährige Deutschvietnamesin in Berlin im Großhandel gekauft hat und jetzt zu den vietnamesischen Ukraineflüchtlingen nach Eisenhüttenstadt bringt. Schon zum siebenten Mal seit März fährt die Frau dorthin. Denn unter den Bewohnern in Brandenburgs Erstaufnahmeeinrichtung sind auch viele Vietnamesen aus der Ukraine. Und ein Netzwerk von rund 30 Berliner Landsleuten, zu dem die 36jährige Geschäftsfrau gehört, versorgt sie mit Hilfsgütern und Informationen.

Rund 10.000 Vietnamesen lebten zu Kriegsbeginn in der Ukraine, die meisten seit den 1990er Jahren. Sie stellen damit eine der großen Migrantengruppen dar. Etwa jeder Dritte hat die ukrainische Staatsangehörigkeit. In Charkiv, Odessa und in anderen Großstädten im Osten des Landes gab es vor Kriegsbeginn eine lebhafte vietnamesische Händlerszene. Hinzu kommen mehrere Hundert Studierende aus Vietnam.

Warten, bis der Krieg vorbei ist

Wie andere Menschen aus der Ukraine auch haben viele Vietnamesen das Land seit Kriegsausbruch gen Westen verlassen. Mehr als 1000 wurden von der Hanoier Regierung ab Warschau oder Bukarest mit Evakuierungsflügen nach Vietnam geholt. Darunter sind auch Kinder von Familien, die in Eisenhüttenstadt untergekommen sind. Die Eltern haben sie in den Urlaub zu den Familien in Vietnam geschickt, bis sie selbst in Deutschland Fuß gefasst haben. Denn die meisten wollen in Europa bleiben, bis der Krieg in der Ukraine beendet ist und dann dorthin zurückkehren.

Ein Kind, das nach Eisenhüttenstadt mitgekommen ist, ist der elfjährige Sascha. Vor der Erstaufnahmeeinrichtung steht der Junge neben seinen Eltern und Schwestern und friert. Seine Jacke steckt in der Waschmaschine und eine zweite hat er aus Charkiw nicht mitbringen können. Sascha, der in der Ukraine geboren wurde und Vietnamesisch, Ukrainisch und Russisch spricht, wärmt seine Hände an einer Suppe.

„Die Leute haben alles verloren“

Die haben die Mitglieder einer vietnamesisch-buddhistischen Gemeinde aus Berlin-Hohenschönhausen gekocht und verteilen sie in Eisenhüttenstadt. Für die Neuankömmlinge die erste Gelegenheit seit Wochen, etwas Vietnamesisches zu essen. Auch nicht-vietnamesische Bewohner der Erstaufnahme lassen es sich schmecken.

Ha Hausmann, die ihre Fingernägel in den ukrainischen Farben blau-gelb designt hat, ist Inhaberin einer Restaurant- und Bistrokette. Dazu gehören ein asiatisches Bistro im A10-Center in Wildau (Dahme-Spreewald) und mehrere Bistros und Restaurants in Berlin. Doch seit Ende Februar müssen ihre Mitarbeiterinnen mehrmals pro Woche ohne die Chefin auskommen. Sie konnte die Fernsehbilder aus der Ukraine nicht mehr aushalten, wollte etwas tun.

Hausmann und die anderen telefonieren mit den vietnamesischen Bewohnern in Eisenhüttenstadt, fragen, was sie brauchen, kaufen das Gewünschte im Großhandel und fahren nach Eisenhüttenstadt und Wünsdorf. „Die Leute haben alles verloren“, begründet Hausmann ihr Engagement. „Wir bringen viele Hilfsgüter, aber es kommen immer neue Vietnamesen nach Eisenhüttenstadt.“ Neben der Unterwäsche und dem vietnamesischen Essen wurden vor allem Koffer gewünscht, sagt sie. „Übermorgen werden viele auf die Landkreise verteilt. Für den Weg brauchen sie Koffer.“

Reiskochtöpfe werden verteilt

Aber auch kleine Elektrogeräte wie Föne, Rasierer und Reiskochtöpfe haben die Berliner Vietnamesen verteilt. In Berlin sei das nicht nötig. Ha Hausmann: „Vietnamesen aus der Ukraine, die in Berlin wohnen, sind meist bei Bekannten untergekommen. Sie erhalten leicht Hilfe, können in vielen vietnamesischen Restaurants kostenlos essen. Aber für die Landsleute in Brandenburg müssen wir das organisieren.“

Saschas Vater kommt mit einem ganzen Koffer voller Hilfsgüter zu seinem Sohn und zeigt ihm eine Jacke, die er unter der gespendeten Kleidung gefunden hat. Der Junge guckt nicht begeistert, aber die Jacke passt und schützt vor Kälte. Darauf kommt es an. Sascha und seine beiden Schwestern haben die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Für die Familie ist das ein Glücksfall, denn damit fallen auch die Eltern unter die EU-Verordnung, nach der sie wie Ukrainer als Kriegsflüchtlinge in Europa bleiben dürfen. Theoretisch, sagt Mara Hasenjürgen vom Brandenburger Flüchtlingsrat. „Wir hören immer wieder von nicht-ukrainischen Drittstaatsangehörigen, die von Brandenburger Ausländerbehörden stattdessen zum Stellen von Asylanträgen aufgefordert werden.“

Rückkehr nach Vietnam – für viele undenkbar

Im Asylverfahren müssten Vietnamesen allerdings eine politische Verfolgung in Vietnam nachweisen, was für Menschen, die seit einer Generation in der Ukraine leben, fast nie der Fall ist. „Alle Geflüchteten aus der Ukraine brauchen nun ausreichend Zeit und Zugang zu Informationen, um sich in Ruhe neu orientieren zu können. Leider lässt die Informationspolitik der Brandenburger Regierung bisher zu wünschen übrig“, sagt Mara Hansjürgen.

Eine Rückkehr nach Vietnam ist vor allem für diejenigen undenkbar, die seit zwanzig oder dreißig Jahren in der Ukraine leben oder dort geboren wurden. Sie wollen nach Kriegsende in die Ukraine zurückkehren – und das kann von Vietnam aus schwierig werden.

Von Marina Mai