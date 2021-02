Potsdam

Können Corona-Schnelltests für alle den Lockdown nach und nach beenden? Der Virologe Frank T. Hufert von der Medizinischen Hochschule Brandenburg ist skeptisch. Im Interview erklärt er, was er von den Tests hält und wo er die Probleme sieht.

Demnächst wird es womöglich kostenlose Corona-Schnelltests für alle geben, zumindest sollen sie massiv ausgeweitet werden. Ist das ein Weg, die Pandemie einzudämmen?

Diese Frage muss man mit einem Ja und einem Nein beantworten. Was man zur Eindämmung der Pandemie erreichen muss, ist – neben dem kontinuierlichen, und strikten Einhalten der Kontaktbeschränkungen in allen Gesellschaftsgruppen – eine Echtzeitüberwachung des Infektionsgeschehens, um Ausbruchscluster zu verhindern. Die beste Lösung dafür wären PCR-Tests, die sehr zuverlässig sind, aber durch Transport und Auswertung erst mit ein bis drei Tagen Verzug ein Ergebnis liefern. Antigenschnelltests haben diesen Zeitverzug nicht, sind aber nicht zuverlässig genug.

Inwiefern?

Wenn Sie im Antigentest negativ sind, kann man nicht sagen, ob das auch stimmt. Beispiel: Ich will meine Oma im Altenheim besuchen und mache einen Schnelltest. Er zeigt an, dass ich kein SARS-CoV-habe. Aber wie zuverlässig ist das? Es gibt ein Restrisiko, das viele Menschen, fürchte ich, nicht einschätzen können – gerade vor dem Hintergrund, dass auch Gesunde das Virus übertragen. Antigentests können also eine falsche Sicherheit vermitteln. Schnelltests für zu Hause bergen das Risiko, dass sie falsch angewendet werden. Und schließlich: Wenn die Tests nicht institutionalisiert sind, also an ein Testzentrum oder eine Praxis und ein Labor angebunden sind, wie erfährt das Gesundheitsamt von einem positiven Ergebnis? SARS-CoV-2-Infektionen sind meldepflichtig. Wenn ich vor dem Altersheim im Auto sitze und mein Schnelltest ist positiv, dann besuche ich hoffentlich die Oma nicht. Aber gehe ich auch freiwillig in die Quarantäne? Wer soll das kontrollieren?

Könnte man eine Echtzeitüberwachung des Pandemiegeschehens anders erreichen?

Es gibt neue Verfahren, die das könnten: Schnell-PCR-Tests und andere molekulardiagnostische Verfahren, die ein Ergebnis in 20 Minuten liefern. Sie sind noch nicht auf dem Markt, aber sehr vielversprechend. Diese Testsysteme bestehen aus einer kleinen Hardware-Einheit, in die man die Abstrichproben gibt, und einer Smartphone-App. Die App könnte eine Schnittstelle zum Gesundheitsamt haben, und nur wenn ich einwillige, dass ein positives Ergebnis an die Behörde übermittelt wird, erhalte ich auch das Testergebnis. Die Produkte sind sicherer als Antigenschnelltests, und das Problem der fehlenden Meldung wäre gelöst.

Das klingt beim deutschen Datenschutz nach einer Jahrhundertaufgabe, bis so etwas zugelassen und akzeptiert wäre…

Ja, leider funktioniert ja auch die Kommunikation der Gesundheitsämter technisch bedingt immer nur eingeschränkt. Aber das Coronavirus bleibt uns erhalten, deswegen wäre es schon sehr sinnvoll, darüber nachzudenken.

Sie gehen nicht davon aus, dass das Virus ausgerottet wird. „Zero Covid“ ist also eine Utopie?

Zero Covid heißt ja immer nur, dass man die Zahl der Neuansteckungen auf oder nahe Null reduziert und ein rigoroses Ausbruchsmanagement durchgeführt wird. Wir haben eine extrem hohe Dynamik und Mobilität in der Weltbevölkerung. Es wird immer wieder Virus-Einträge geben. Bei SARS1 hat man die Verbreitung stoppen können, weil sich das Virus schwerer überträgt, eigentlich von Lunge zu Lunge. Das ist beim SARS-CoV-2 ganz anders. Hier vermehrt sich das Virus sehr effizient in den oberen Atemwegen, auch bevor Erkrankungserscheinungen auftreten. Dies begünstigt eine Übertragung maßgeblich. Das Virus verändert sich stetig, und wenn wir eine Herdenimmunität erreicht haben, werden auch Virusstämme entstehen, die der Immunantwort entkommen. Die Herdenimmunität wird auch dazu führen, dass das Virus sich vorrangig in der Bevölkerungsgruppe der Kinder im Kita- und Grundschulalter vermehren wird, da diese noch nicht immun sind.

Werden wir nicht nur ansteckendere Mutanten, sondern auch tödlichere erleben?

Das kann niemand vorhersagen, aber aus Sicht der Vermehrung des Virus macht es biologisch keinen Sinn, seinen Wirt umzubringen, dies schränkt die Vermehrungsmöglichkeiten ein, denn für eine Verbreitung ist auch die Mobilität des Virus zentral – und Schwerkranke und Tote sind nicht mobil. SARS-CoV-2 wird sich wahrscheinlich irgendwann zu einem Virus entwickeln, das eine „normale“ Erkältungserkrankung auslöst, wie dies auch bei den bekannten Erkältungscoronaviren der Fall ist, die ja bis zu 20 Prozent der Erkältungen verursachen. Wie lange die Evolution hierzu braucht und ob das eintritt lässt sich aber nicht vorhersagen.

Was schätzen Sie?

Das kann Jahre dauern, wir wissen es nicht. Dass neue Varianten entstehen, die auch in Teilen der Immunantwort entkommen können, zeigt sich z. B. durch das Auftreten der südafrikanischen und brasilianischen Variante. Noch ist unklar, wie effektiv die aktuellen Impfstoffe vor der brasilianischen Variante schützen. Wir müssen weltweit die Veränderungen des SARS-CoV-2 kontinuierlich überwachen und wenn nötig die Impfstoffe anpassen oder Impfstoffe verabreichen, die gegen verschiedene Varianten schützen. Aber das wird sich einspielen: Wie bei der Influenza werden wir lernen, die Impfstoffe an neue Varianten anzupassen. Das SARS-CoV-2 ist neu in der menschlichen Bevölkerung. Somit haben wir keine Grundimmunität, wie dies bei Influenzaviren der Fall ist. Deswegen gibt es sehr viele Fälle in kurzer Zeit und auch die Anreicherung von schweren Krankheitsverläufen, die unser Gesundheitssystem belasten. Wir brauchen noch ein wenig Geduld.

Zurück zu den Schnelltests: Bieten die nicht ein bisschen Hoffnung?

Eigentlich sind diese Antigenschnelltests nicht mehr State of the Art, da sie in der Aussagekraft limitiert sind. Wenn sie zuhause angewandt werden, müssen wir es irgendwie schaffen, dass die Menschen bei einem positiven Ergebnis ergänzend einen PCR-Test machen. Bei einem positiven Schwangerschaftstest geht man ja anschließend auch zum Frauenarzt, um sicher zu gehen.

Als Eintrittskarte in Restaurants oder Kinos scheiden Schnelltests also aus Ihrer Sicht aus?

Sie bieten wahrscheinlich mehr Sicherheit, als wenn man gar nicht testen würde. In Verbindung mit den anderen Hygienemaßnahmen wie dem Masketragen und den Abstandsregeln könnte es also vielleicht funktionieren. Aber es wird vermutlich gar nicht genügend Tests geben, also müsste man die verfügbaren Tests priorisieren. Schnelltests in Schulen wären gut, überhaupt überall dort, wo Menschen zusammenkommen müssen. Denken Sie auch an z. B. Busfahrer und Schaffner. Solche Berufsgruppen mit hohen Kontaktzahlen müssen bei der Teststrategie vorrangig berücksichtigt werden. Antigenschnelltests könnten das Risiko minimieren. Man weiß nur nicht, wie effektiv. Ich fürchte, da ist der Wunsch Vater des Gedankens. Aber einen Versuch ist es vermutlich wert. Die wissenschaftlichen Daten hierzu müssen erhoben werden und molekulare Schnelltest auf PCR-Niveau sollten zügig bereitgestellt werden.

Gibt es denn keinen Lichtblick?

Mein Lichtblick ist, dass es bald wärmer wird und wir wieder mehr draußen sind. Mit Abstand im Restaurant unter freiem Himmel und den bekannten Hygienemaßnahmen wird es dann wieder möglich sein, auch mal essen zu gehen. Ich selbst bin leidenschaftlicher Schwimmer – ich würde auch gerne wieder dreimal in der Woche in die Schwimmhalle. Die Impfung bietet, unabhängig vom Impfstoff, den besten Schutz, vor allem gegen schwere Verläufe. Deswegen ist Sie die einzige Möglichkeit, zum normalen Leben zurückzukehren. Also bitte mitmachen, Sie helfen sich, Ihrer Familien und Ihren Mitmenschen.

Von Torsten Gellner