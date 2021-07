Potsdam/Greifswald

Das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald hat den Befund des Landeslabors Berlin-Brandenburg bestätigt: Erstmals tritt die Afrikanische Schweinepest (ASP) bei Hausschweinen auf. Sandra Blome leitet das Referenzlabor des FLI und forscht an einem Impfstoff gegen die Seuche.

Frau Blome, die ASP bei Nutztieren – war das nur eine Frage der Zeit?

Das war zu erwarten. Wenn man die perfekte Biosicherheit in den Betrieben hätte, könnte man alle Hausschweinbestände schützen. Aber in der Realität ist es so, dass kleine Fehler passieren oder dass Halter die Regeln auf dem Papier doch nicht in die Praxis umsetzen. Das ASP-Virus ist sehr lange überlebensfähig. Es kann zum Beispiel auch über Heu oder Stroh eingeschleppt werden. Das Risiko ist zwar gering, aber nicht ausgeschlossen.

Die jetzt aufgetretenen Fälle betreffen Kleinstbetriebe. Ist das Zufall?

Wie das Virus in die Ställe kam, wissen wir nicht. Aber in der Regel ist es so, dass die große kommerzielle Tierhaltung beim Schutz vor der ASP besser abschneidet, weil Bioschleusen zum Standard gehören, was bei der Hinterhofhaltung nicht die Regel ist. Die Schweine sind da zwar wahrscheinlich glücklicher, aber eben nicht so gut geschützt. Wer Schweine hält, muss sich im Klaren darüber sein, dass sich der ASP-Erreger auf vielen Oberflächen sehr gut hält. Mit den Stiefeln, die man beim Waldspaziergang anhatte, in den Stall zu gehen, ist ein absolutes No-Go.

Welche Symptome entwickeln die infizierten Tiere?

Die Tiere entwickeln eine fieberhafte Allgemeinerkrankung. Sie fressen weniger, bewegen sich träge, sehen allgemein schlechter aus. Sie bekommen Probleme mit der Atmung, können irgendwann nicht mehr aufstehen und verenden. Das ist für die Tiere ziemlich qualvoll. 10 bis 20 Prozent der Tiere zeigen Einblutungen der Haut oder bekommen Nasenbluten. Ansonsten ist die Krankheit von außen nicht zu erkennen.

Sterben alle Tiere daran?

Es gibt einen geringen Prozentsatz von vielleicht 5 bis 10 Prozent, die die Krankheit überleben würden. Wenn aber ein Hausschweinbestand betroffen ist, werden die Tiere alle getötet. Das ist schlimm, aber zur Bekämpfung der Seuche unumgänglich. An der ASP zu sterben, ist für die Tiere ja auch extrem qualvoll.

Die ASP kam vergangenes Jahr über die Grenze nach Brandenburg, hat sich aber bisher nicht weiter nach Westen ausgebreitet. Heißt das, dass die Maßnahmen wie Sperrzonen wirken oder dass die Krankheit einfach nicht so ansteckend ist?

Es ist beides: Die Maßnahmen funktionieren, bis jemand einen Fehler macht. Der Erreger hat aber auch eine geringere Ansteckungskraft als etwa die Maul- und Klauenseuche, die sich rasant ausbreiten kann. Die ASP bewegt sich eher schleppend fort. Auch auf engstem Raum im Stall kann es ein paar Wochen dauern, bis alle Tiere infiziert sind. Am Ende aber trifft es alle.

Die ASP ist für andere Tiere und für den Menschen unbedenklich. Könnte man das Fleisch von infizierten Schweinen essen?

Das ist eine schwierige Frage. Rein von der Lebensmittelhygiene her stünde dem eigentlich nichts entgegen. In den Handel gelangen darf das Fleisch von infizierten Hausschweinen aber nicht. Leider wissen wir von der klassischen Schweinepest, dass bei häuslichen Betrieben das Fleisch manchmal doch verwendet wird und Reste wieder im Schweinetrog landen – und sich so weitere Tiere infizieren. Das wäre gerade bei einem so stabilen Erreger wie dem ASP-Virus fatal.

Wie werden infizierte Bestände getötet?

Es gibt Firmen, die das professionell machen, mit verschiedenen Methoden. Die Tötung der Tiere mit Elektrozangen und Entblutung, ähnlich wie im Schlachthof, dürfte der Standard sein. Die Alternative ist die Betäubung durch das Einleiten von CO2 . Für die Halter ist das natürlich eine große psychische Belastung. Die Kadaver landen später in der Tierkörperbeseitigung.

Warum gibt es keinen Impfstoff gegen die ASP?

Wir arbeiten an einem Impfstoff, aber das ist ein schweres und kompliziertes Geschäft, zumal das Virus immer wieder böse Überraschungen für uns parat hält. Das ASP-Virus ist sehr komplex. Es hat zum Beispiel die Eigenschaft, das Immunsystem des Wirtes zu umgehen, damit natürliche Abwehrmechanismen gar nicht erst hochgefahren werden. In China werden Impfstoffe erprobt, die aber leider zum Teil beträchtliche Nebenwirkungen haben oder nicht gut wirken. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen Impfstoff bekommen werden, aber das wird noch ein paar Jahre dauern.

Und dann werden die Hausschweine alle geimpft?

Nein, es ist nicht davon auszugehen, dass wir Hausschweine impfen. Der Ansatz wäre wie bei der klassischen Schweinepest: Man impft die Wildschweine.

Wie impft man denn Wildschweine?

Über Köder-Impfstoffe. Die werden von Jägern vergraben. Damit hat man sehr gute Erfahrungen gemacht. 2009 beim letzten Schweinepest-Ausbruch bekam man die Lage nach wenigen Monaten gut unter Kontrolle. Aber der Aufwand ist natürlich ziemlich hoch.

Von Torsten Gellner