Dritter Verdachtsfall für eine Coronavirus-Infektion in Brandenburg: Im Klinikum Markendorf in Frankfurt (Oder) wird ein Patient auf der Isolierstation behandelt, der sich möglicherweise angesteckt hat. Laut einem Bericht der „ Märkischen Oderzeitung“ bestätigten das Klinikum und das Gesundheitsministerium in Potsdam den Fall.

Test wird in der Charité durchgeführt

Bei dem Frankfurter Patienten soll es sich nach unbestätigten Angaben um einen Mann aus Lebus ( Märkisch-Oderland) handeln. „Wie in solchen Fällen üblich wird ein Abstrich vom Nationalen Konsiliarlaboratorium für Coronaviren im Institut für Virologie der Charité geprüft“, teilt Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums, der Zeitung zufolge mit. Auch das Klinikum bestätigt den Verdachtsfall. „Wir halten uns an die Richtlinien des Robert Koch-Institutes“, sagte eine Sprecherin des Frankfurter Klinikums.

Verdacht in Potsdam hat sich nicht bestätigt

Indes hat sich der zweite Verdachtsfall bei einer Schülerin aus Potsdam wie schon der erste im Land nicht bestätigt. Das Laborergebnis sei negativ, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

