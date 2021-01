Potsdam/Bielefeld

Der Kurier hat dem Mitarbeiter Tobias Busche das Päckchen aus Potsdam schon am Montagvormittag gebracht. Ob die 24 Proben mit Corona-RNA, die die Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH aus Abstrichen des Klinikums Ernst von Bergmann freigelegt hat, wirklich schon an diesem Dienstag in der Sequenzierungs-Abteilung der IIT Biotech GmbH in Bielefeld analysiert werden können, hängt auch ein bisschen von den Umständen ab. „Wir sind zur Zeit in einem Lockdown“, sagt der Professor für Mikrobielle Genomik und Biotechnologie an der Universität Bielefeld, Jörn Kalinowski.

Die neue Methode dauert nur ein paar Stunden

Während der zweite Partner des Potsdamer Klinikums bei der Suche nach den Mutationen, das Ripac-Labor aus Golm, die Proben nicht selbst sequenziert, sondern ebenfalls an ein Partnerlabor weiterleitet, können die Bielefelder die Potsdamer Proben selbst analysieren. Kalinowski leitet die Sequenzierungsabteilung des An-Instituts lediglich im Nebenamt, wie er es ausdrückt.

Nach der am 23. Dezember gestarteten Weihnachtspause seien die Mitarbeiter von IIT Biotech pandemiebedingt zu Hause geblieben. Die müssten jetzt erst einmal wieder zusammengetrommelt werden. Wenn sich aber mindestens ein oder zwei Mitarbeiter finden, könnte vielleicht schon an diesem Dienstagabend ein Anruf im Ernst-von-Bergmann-Klinikum eingehen, ob sich unter den Potsdamer Proben auch welche mit der gefürchteten englischen Variante des Coronavirus befinden. Denn im Grunde ist die Sequenzierarbeit bei der IIT Biotech GmbH, die anderswo 60 Stunden dauern kann, in etwas mehr als fünf Stunden getan. Dort arbeitet man mit dem Neuesten vom Neuen: der Nanoporen-Sequenzierung. Die Methode selbst kommt ausgerechnet selbst aus England, in diesem Fall von der Firma „Oxford Nanopore Technologies“.

„Wir sind eigentlich kein medizinisches Analyselabor“, betont Kalinowski. IIT Biotech sei eine Technologie-Transfereinrichtung an der Universität Bielefeld, die in diesem Falle die neue Sequenzierungsmethoden bekannt machen und an den Markt bringen will. Deren Vorteil ist nicht nur eine viel höhere Geschwindigkeit, ökonomisch lohnen sich hier auch schon kleinere Probenmengen. Auch wenn die Analyse von Proben nicht die Hauptaufgabe von IIT Biotech ist und die Einrichtung mit anderen Labors zusammenarbeiten muss, um überhaupt an die RNA selbst zu kommen, hat es schon seit März die RNA von Coronaviren sequenziert. Und auch die englische Variante hat die Einrichtung bereits nachgewiesen. Von den sieben am 20. Dezember von einem Dortmunder Labor angelieferten Corona-positiven Proben, die vom Flughafen Dortmund stammen, gehörten drei der englischen Variante des Coronavirus an.

Ein Computer reagiert auf geladene Teilchen

Wie funktioniert nun diese Nanoporen-Sequenzierung? Das Geheimnis ist eine Mikrochip-artiges Gebilde mit winzigen Öffnungen, durch die die Erbsubstanz in kleinen Abschnitten dank einer elektrischen Spannung hindurchgezogen wird. Währenddessen wird sie von einem Strom kleiner geladener Teilchen, sogenannten Ionen, umspült. Bekanntlich besteht die Erbsubstanz aus Abfolgen von vier Bausteinen, den Molekülen Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin, deren Folge die genetischen Eigenschaften des Organismus’ bestimmt. Je nach Molekül, das gerade durch die winzig kleine Pore tritt, verändert sich der Durchfluss der Ionen, die um den genetischen Baustein fließen. Der Computer erkennt diese Veränderung und kann dank seiner Programmierung auf das jeweilige Moleküle und damit auch die Gensequenz schließen.

„Das System kann so etwa 450 Buchstaben in der Sekunde lesen“, sagt Kalinowski. Da die Sequenz der Coronaviren aus 30000 Einheiten besteht, dauert die Analyse der Proben in dem Sequenzierungsgerät, das etwa die Größe eines Laserdruckers hat, im Gegensatz zu der sonst üblichen Sequenzierung nur wenige Minuten. Bei IIT Biotech geht die meiste Zeit für die Vorbereitung der eigentlichen Analyse drauf.

„Für die Sequenzierung müssen wir aus der Viren-RNA zunächst eine DNA machen“, sagt Kalinowski. Aus dem einfachen Viren-Erbstrang muss die auch vom menschlichen Erbgut bekannte Doppelhelix geschaffen werden. Das machen die Forscher durch Zugabe sogenannter Enzyme und DNA-Bausteinen mit einer Pipette. Das Ganze dauert nur zehn Minuten. Die längste Zeit nimmt die Vervielfältigung dieser DNA in der sogenannten Polymerase-Kettenraktion (PCR) in Anspruch. Es muss nämlich genügend Material vorhanden sein, um es überhaupt analysieren zu können. Um die drei Stunden dauert diese Vervielfältigung schon. Der eigentliche Durchlauf durch die Sequenzierungsmaschine mit ihrem extrem leistungsfähigen Computer ist dann nur noch eine Kleinigkeit.

Die Varianten werden automatisch erkannt

Dieser Computer ordnet das wechselnde Spannungsbild des Ionenstroms den bestimmten Erbmolekülen mittels einer riesigen Datenbank zu, die ihren letzten Schliff erst in den letzten zwei Jahren bekommen hat. Dabei muss er die bei der Sequenzierung verwendeten Bruchteile des Genmaterials auch selbstständig zu einer stimmigen Genfolge zusammensetzen. Das Ergebnis dieser Sequenzierung wird den Mitarbeitern dann unmittelbar vermeldet. Automatisch erkannt werden von dem System inzwischen auch schon die englischen Coronavirus-Mutation B.1.1.7. Auch darüber können die Auftraggeber sofort per Mail verständig werden. Wissenschaftler vermuten, dass die Variante bei einem Patienten entstand, dessen Immunsystem nur schwach ausgebildet war und wo das Virus Gelegenheit hatte, stark zu mutieren. Dass sich eine ansteckendere Variante dann natürlich rasend ausbreite, sei nur logisch.

Die Potsdamer werden wohl nicht die letzten sein, die die Möglichkeiten von IIT Biotech in Anspruch nehmen. Angemeldet seien bisher schon Dutzende weitere Proben, in Aussicht hätte die Einrichtung wohl mehrere Hundert – wenn nur die Finanzierung der Arbeit gesichert wäre. Sicher sei jedenfalls, dass noch in dieser Woche das Klinikum Ernst von Bergmann über seine Proben Bescheid wisse –und damit, ob die ansteckendere Variante von Sars-CoV-2 auch schon in der Landeshauptstadt angekommen ist.

