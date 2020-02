Nach Rechtsgutachten: Umweltschützer beklagen Vorverurteilung

Potsdam

Die Vertreter der Volksinitiative „ Artenvielfalt retten“ haben eine öffentliche Vorverurteilung bezüglich der Zulässigkeit ihrer Interessen beklagt. Hintergrund ist das Gutachten des parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtages, das am Montag veröffentlicht wurde. Es kommt zu dem Ergebnis, dass die Initiative, die 73.000 Brandenburger unterschrieben haben, rechtlich nicht zulässig ist.

„Mal schnell 88 Seiten hingeknallt zu bekommen, ist hart“, sagte BUND-Vorstand Wilhelm Schäkel bei der seit langem geplanten Anhörung der Initiative am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtages. „Wir haben öffentlich schweren Schaden genommen“. Das Gutachten sei eine „hammerharte Vorverurteilung“, sagte Schäkel. Endgültig entscheidet der Hauptausschuss des Landtages – auch auf Basis des Gutachtens – in der kommenden Woche über die Zulässigkeit der Initiative.

Parlamentarier betonen Initiative nicht ignorieren zu wollen

Die Abgeordneten des Ausschusses betonten mehrfach, dass niemand ein Interesse daran habe, die Unterschriften der Initiative zu ignorieren. Gleichzeitig verteidigten einige entschieden die Arbeit des Parlamentarischen Dienstes. So sagte der CDU-Politiker Ingo Senftleben: „Der Parlamentarische Beratungsdienst hat uns schon oft unterstützt und wichtige Informationen geliefert. Er arbeitet und untersucht auf Basis der rechtlichen Vorschriften.“

Lesen Sie auch: Im Interview: BUND-Vorstand nimmt Stellung zu Gutachten

Im Gutachten werden mehrere Gründe für das Urteil angeführt. Vor allem aber würde die Initiative zu viele verschiedene Sachfragen bündeln. Dies verstoße gegen das Koppelungsverbot für Volksinitiativen. Laut Verfassungsrecht müssten Abstimmungsberechtigte mit „ja“ oder „nein“ befinden können. Das sei in diesem Fall nicht gegeben.

Initiatoren bekräftigen Forderungen nach Pestizidverbot in Naturschutzgebieten

Unterdessen bekräftigten die Vertreter der Initiative in der rund zweieinhalbstündigen Anhörung ihre Forderung nach einem Pestizidverbot in Naturschutzgebieten und zehn Meter breiten Randstreifen an Gewässern, in denen Schädlingsbekämpfungsmittel und Mineraldünger sowie Gülle nicht eingesetzt werden dürfen. „Wir sehen die Politik in der Verantwortung, eine so gute Agrarpolitik zu machen, dass die Landwirte dabei keine Ausfälle haben und entschädigt werden“, sagte der BUND-Landesvorsitzende Friedhelm Schmitz-Jersch.

Die Anhörung der Initiative, die maßgeblich von Umweltschutzverbänden unterstützt wird, erfolgte rund vier Wochen nach der Anhörung der konkurrierenden Volksinitiative „Mehr als ein Summen“, die von Landnutzern wie Bauernverbänden oder Schäfern unterstützt wird. Dabei kristallisierte sich heraus, dass eine Lösung wohl nur durch einen gemeinsamen Kompromiss beider Initiativen zustande kommen könne.

Parlamentarier riefen die Vertreter beider Volksinitiativen auf, zusammen an einem Tisch zu diskutieren. Sowohl Schmitz-Jersch, als auch Gregor Beyer, der als Vertreter der Landnutzer-Initiative zum Schluss der Anhörung kurz sprechen durfte, zeigten sich dazu bereit.

Lesen Sie auch: Pfeifen im Walde: Wie sich Artenvielfalt hörbar machen lässt

Von Ansgar Nehls