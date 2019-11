Bauern sammeln 24.000 Unterschriften gegen Bienensterben

Potsdam

Der neue Brandenburger Landtag muss sich mit zwei konkurrierenden Volksinitiativen beschäftigen, die sich den Schutz der Insekten auf die Fahnen geschrieben haben. Am Dienstag präsentierte das Lager der Landnutzer das Ergebnis ihrer Unterschriftensammlung, die unter dem Titel „Mehr als ein Summen“ lief: Rund 24.000 Brandenburger haben die Initiative unterstützt. Damit ist die Hürde von mindestens 20.000 Unterschriften erreicht und die Abgeordneten müssen sich mit den Forderungen auseinandersetzen.

Die Initiative wurde vom Landnutzerverband „Forum Natur“ koordiniert und unter anderem vom Landesbauernverband, dem Jagdverband und den Waldbesitzern unterstützt. Die zweite Unterschriftensammlung, die von Umwelt- und Naturschutzverbänden wie Nabu und BUND getragen wird, hatte bereits im Oktober ein Zwischenergebnis von mehr als 63.000 Unterschriften gesammelt.

Bauernpräsident Henrik Wendorff zeigte sich mit dem Ergebnis dennoch zufrieden. „Im Wesentlichen haben wir bei denjenigen um Zustimmung geworben, die Maßnahmen zum Insektenschutz auch tatsächlich umsetzen können, den Landnutzern“, sagte er. „Im Bienenkostüm durch die Brandenburger Einkaufspassagen zu summen und Lippenbekenntnisse der Passanten zu sammeln, darauf haben wir bewusst verzichtet.“

Er übergab die Ordner mit den Unterschriften an Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. „Wir freuen uns nun auf das parlamentarische Verfahren“, sagte Wendorff.

Vorbild Bayern

Beide Initiativen waren im Frühjahr gestartet, nachdem eine entsprechende Volksbegehren in Bayern von 1,75 Millionen Menschen unterstützt worden war. Die weitergehenden Forderungen zum Artenschutz erhebt dabei die Initiative „Artenvielfalt retten –Zukunft sichern“ vom Lager der Umweltverbände.

Dass gleich zwei Initiativen mit einem ähnlichen Ziel um Unterstützung warben, hat manchen Unterzeichner überfordert: So gingen beim Landnutzerverband „Forum Natur“ Unterschriftenlisten der konkurrierenden Kampagne der Umweltverbände ein. Diese wurden am Dienstag aber eingetütet und an das eigentlich gemeinte Lager geschickt, teilte Rüdiger Müller, Vorstand in den Familienbetrieben Land und Forst. Dies sei ein Gebot der Fairness.

Sticheleien und Einladung zur Kooperation

Müller äußerte die Hoffnung, dass im Landtag beide Initiativen parallel in einem Verfahren behandelt und am Ende ein Kompromiss stehen könne. Auf Sticheleien in Richtung der Umweltverbände wollte aber auch er am Dienstag nicht verzichten: „Wir waren die ersten, die eine Volksinitiative zum Insektenschutz gestartet haben und brauchen wahrlich keine Nachhilfe von den Umweltverbänden“, sagte Müller. „Wir wollen aber einen Dialog und laden die Umweltverbände dazu erneut ein.“

Wenn auch die Umweltverbände ihre Unterschriften einreichen, wird sich zeigen, ob sich beide Initiativen mit den Abgeordneten über einen gemeinsamen parlamentarischen Weg verständigen können. Wann das sein wird, ließ Nabu-Landeschef Axel Kruschat am Dienstag offen. Zeit dazu wäre noch bis kommenden April. Obwohl mit den 63.000 Unterschriften bereits die nötige Landtagshürde erreicht ist, wollen die Umweltverbände weiter Stimmen sammeln – auch um zu demonstrieren, dass sie mehr Rückhalt in der Bevölkerung genießen als das „Forum Natur“.

In der Regel werden im Zusammenhang mit Volksinitiativen Experten angehört, damit sich die Abgeordneten ein Bild machen können. Wenn die Initiatoren mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können sie ein Volksbegehren auf den Weg bringen. Dafür sind dann 80.000 Unterschriften nötig.

Von Torsten Gellner