Potsdam

Die Linke in Brandenburg hat ihre Volksinitiative gegen die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers am Donnerstag offiziell gestartet. Die MAZ hatte über dieses Vorhaben bereits am Mittwoch berichtet. Die Parteivorsitzende Anja Mayer sagte auf einer Pressekonferenz in Potsdam, sie „halte die Forderungen der Hohenzollern-Erben für unverschämt und für ungerechtfertigt“.

Angesichts des jahrelangen Streits des ehemaligen Königshauses mit der öffentlichen Hand wolle man mit der Volksinitiative erreichen, „dass hier ein für alle Mal ein Zeichen gesetzt wird: Wir lassen uns unsere Museen nicht ausräumen. Das Land wird keine Kultur- und Kunstgüter an die Erbengemeinschaft der Hohenzollern verschenken.“ Mayer zeigte sich zuversichtlich, dass die erforderlichen 20.000 Unterschriften binnen eines Jahres zusammenkommen.

„Verstrickung mit dem Naziregime“

Sebastian Walter, einer der beiden Linken-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl ergänzte: „Wir werden keine Verfälschung der historischen Realität zulassen und bleiben bei der Ablehnung von Entschädigungen aufgrund der unwiderlegbaren Verstrickung der Hohenzollern mit dem Naziregime. Unsere Forderung ist es, den Erben der Hohenzollern-Dynastie keine Liegenschaften, Grundstücke, Seen oder Wälder zu übertragen, sondern diese in öffentlichem Besitz zu erhalten.“

Lesen Sie dazu auch:

Von MAZonline