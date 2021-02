Potsdam

Im Wahlkampf 2019 gestartet, hat die Volksinitiative „Keine Geschenke den Hohenzollern“ mit einiger Verspätung ihr Ziel erreicht: Am Montagnachmittag hat Brandenburgs Linke 23.000 Unterschriften an Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke überreicht. Mit der Volksinitiative will die Partei einen Abbruch der Verhandlungen mit den Hohenzollern erreichen. Stattdessen sollen Gerichte über den Anspruch des ehemaligen Herrscherhauses auf Kunst- und Kulturgüter und eine finanzielle Entschädigung entscheiden. Die Frage, ob die Nachfahren Wilhelms II noch Ansprüche gegenüber dem Staat haben, wäre keine Frage mehr von Hinterzimmer-Gesprächen.

Die Unterschriftensammlung war wegen der Corona-Beschränkungen ins Stocken geraten – Infostände etwa waren seit März 2020 nicht mehr erlaubt. Der Landtag änderte aber das Volksabstimmungsgesetz und gab den Initiatoren damit mehr Zeit. Der Landeswahlleiter wird die Listen nun prüfen, er hat vier Wochen Zeit dazu.

Abstimmung über harte Verhandlungslinie

Die Debatte über staatliche Entschädigungen für enteignetes Familieneigentum war zwar zuvor schon Thema im Landtag. Doch nun müssen die Landtagsfraktionen eine klare Haltung entwickeln. Denn Ziel der Initiative ist eine Abstimmung über den Kurs der Landesregierung – und die würde die Verhandlungsführer des Landes auf einen kompromisslosen Kurs festlegen. Der Versuch der Hohenzollern und von Teilen der Landesregierung, den Gerichtsprozess vorm Verwaltungsgericht mit einer allgemeinen Verständigung über den Verbleib von historischen Gegenständen wie Schmuck, Bildern, Möbeln, Textilien und Dokumenten zu verbinden, wäre dann gescheitert.

Konkret wird der Hauptausschuss über die Zulässigkeit der Volksinitiative entscheiden, danach kann es eine Anhörung im Kulturausschuss geben. Am Ende soll nach dem Willen der Initiatoren der Landtag als Ganzes die Landesregierung auf eine harte Linie festlegen. Die Ironie der Geschichte: Das Parlament tagt in einer Replik des ehemaligen Stadtschlosses der Hohenzollern.

Hohenzollern unterliegen vor Gericht

Noch vor der Übergabe war kurz fraglich, ob die Unterschriftensammlung überhaupt in der geplanten Form hätte übergeben werden dürfen. Die Anwälte der Hohenzollern hatten den Text der Volksinitiative rechtlich angegriffen. Er enthalte, so argumentierten sie, falsche Tatsachenbehauptungen.

Wie am Montag bekannt wurde, hat sich die Linke in diesem Nebenaspekt des Streits vor dem Bundesverfassungsgericht gegen Wilhelms Erben durchgesetzt. Das höchste Gericht habe eine Einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin vom 26. Januar gegen die Partei vorläufig ausgesetzt, bestätigte ein Sprecher des Verfassungsgerichts am Montag. Das Landgericht hatte der Linken mit dem Beschluss untersagt, im Text der Volksinitiative weiter zu behaupten, das ehemalige Herrscherhaus beanspruche ein Wohnrecht in Schloss Cecilienhof.

Zur Begründung erklärten die Verfassungsrichter, das Landgericht Berlin habe den Landesverband der Linken vor der Entscheidung nicht angehört. Damit sei ihr Recht auf prozessuale Waffengleichheit verletzt worden.

Die Co-Landesvorsitzende der Linke, Anja Mayer, begrüßte die Entscheidung. Zudem wies sie am Montag daraufhin, dass der angegriffene Text der Volksinitiative seit dem 8. August 2019 online einsehbar gewesen sei. „Den Text einer Volksinitiative darf man auch nicht im Nachhinein verändern“, sagte Mayer.

Hohenzollern: Kein Interesse mehr an Wohnrecht in Schlössern

Georg Friedrich Prinz von Preußen hat nach Angaben eines Sprechers vom Sonntag mehrfach betont, dass er auf ein Wohnrecht in Schlössern keinen Wert lege, obwohl seiner Familie in der Vergangenheit ein solches Wohnrecht durch die brandenburgische Landesregierung und von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg angeboten worden sei.

Die Hohenzollern fürchten eine rein rechtliche Auseinandersetzung wohl mittlerweile erheblich. Denn sie dreht sich um die Frage, ob der Chef des Hauses in den 1930er-Jahren - Kronprinz Wilhelm - dem Hitler-Regime „maßgeblich Vorschub geleistet“ hat. Damit wären die Hohenzollern laut Gesetz unwürdig, Entschädigungen für Hab und Gut zu erhalten, das nach dem Einmarsch der Sowjetarmee enteignet wurde. Es geht dabei um Millionen. Das Verwaltungsgerichtsverfahren war wegen vertraulicher Verhandlungen auf Eis gelegt worden. Doch dann wurden die Gespräche und weitgehenden Forderungen der Hohenzollern publik.

Maßgebliche Historiker einig über Mitschuld des Kronprinzen

Die maßgeblichen Fachhistoriker sind sich einig in der Bewertung der politischen Mitverantwortung des Kronprinzen am Aufstieg Hitlers. Zuletzt formulierte die Geschichtswissenschaftlerin Karina Urbach es bei einer Expertenanhörung der Grünen-Bundestagsfraktion so: „Der Kronprinz hatte Motiv, Mittel und Gelegenheit, (den Nationalsozialisten – die Red.) erheblichen Vorschub zu leisten.“ Und weiter: „Wenn wir den Kronprinzen freisprechen, begeben wir uns auf eine abschüssige Bahn, die alle NS-Aufarbeitungsarbeit der letzten Jahrzehnte in Frage stellen wird.“

Anfang des Jahres hatte auch der bislang eher Hohenzollern-freundliche Gutachter Christopher Clark, der in Cambridge lehrt, auf einer Veranstaltung der Linken im Landtag seine Position revidiert. Man wisse mittlerweile mehr über die lang anhaltenden Bemühungen des Kronprinzen, die Weimarer Republik zu zerstören, sagte er. Clark hatte vor fast zehn Jahren als Gutachter im Auftrag der Hohenzollern die Ansicht vertreten, der Kronprinz sei zu unbedeutend gewesen, um Hitler maßgeblich beim Aufstieg geholfen haben zu können.

Von Ulrich Wangemann und Klaus Peters