Weder die Klagen der Hohenzollern gegen einzelne Linken-Politiker noch gegen den Referendums-Text selbst haben die Volksinitiative „Keine Geschenke den Hohenzollern“ aufgehalten: Seit Mittwoch ist das Brandenburger Parlament am Zug, sich im Streit zwischen dem Staat und der ehemaligen preußischen Herrscherfamilie zu positionieren. In einer Anhörung im Kulturausschuss des Parlaments haben die Initiatoren – allesamt führende Linken-Politiker – am Mittwoch für einen Abbruch aller Güteverhandlungen mit Familienoberhaupt Georg Friedrich von Preußen geworben. Gerichte müssten nun entscheiden.

Ex-Finanzminister Christian Görke (Linke) formulierte im Ausschuss die Erwartung, dass „sich der Landtag als politische Vertretung aller Brandenburger in einer Entschließung dazu bekennt, alle Forderungen nach Rückgabe oder Entschädigung prinzipiell zurückzuweisen.“ Der ehemalige Immobilien- und Sachwertebesitz der Hohenzollern sei „abgesehen von persönlichen Gebrauchsgegenständen eigentlich Staatseigentum, das aus Steuern finanziert wurde“, so Görke. Der Staat habe nichts zu verschenken.

Es braut sich etwas zusammen

Der Moment scheint günstig – beziehungsweise aus Sicht der Hohenzollern heikel. Denn der Mehrheitsblock aus Linken, Grünen und SPD im Berliner Abgeordnetenhaus hat seinerseits einen Beschlussantrag vorbereitet, der den Senat auf eine harte Linie in der Auseinandersetzung mit den Kaiser-Nachfahren verpflichten will. Am 25. März steht das Papier dort zur Abstimmung. Von Brandenburg erwarten die Berliner Unterstützung in der Preußen-Frage.

Der öffentliche Druck steigt. Seit Sommer 2019 hatten Brandenburgs Linke mehr als 20.000 Unterschriften eingesammelt. So erzwangen sie eine Befassung des Parlaments mit jenem heiklen rechtlichen und geschichtspolitischen Stoff, über den mittlerweile die ganze Welt staunt.

Der Preußen-Chef gibt sich etwas selbstkritisch

Erst vor ein paar Tagen brachte die New York Times (NYT) einen langen Beitrag – illustriert mit dem Foto des blassen Preußenprinzen im Gegenlicht, ein weißes Einstecktuch in der Brusttasche. Nachdenklich sitzt Kaiser Wilhelms Ur-Ur-Enkel unter einem barocken Öl-Porträt in seiner Potsdamer Wohnung, eine Vase mit Schnittblumen vor sich.

Er bewerte den Vorwurf, das juristische Vorgehen der Familie gegen Forscher und Publizisten gefährde die Meinungsfreiheit und die Wissenschaftsfreiheit, mittlerweile „selbstkritisch“, sagte Georg Friedrich der NYT. Die von seinem Rechtsvertreter kürzlich angedeutete Möglichkeit, Leihgaben aus Brandenburger und Berliner Museen und Schlössern abzuziehen, spielt der Haus-Chef herunter. Die Leihgaben sollten an Ort und Stelle bleiben, „solange es Interesse gibt“ seitens der Museen, sagte Georg-Friedrich der Times. Er sei zuversichtlich, dass man weiter verhandeln werde, so der Hohenzollern-Boss, ihm gehe es darum, „endlose Gerichtsprozesse“ zu vermeiden.

SPD im Zwispalt

Was der Hohenzollern-Chef von den Brandenburger Parlamentariern zu erwarten hat, war am Mittwoch nur ansatzweise zu erkennen. Es sei im allgemeinen Interesse, dass „alle Kulturgüter der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen“, sagte die sozialdemokratische Abgeordnete Katja Poschmann. Es sei zu befürchten, dass Kostbarkeiten aus Brandenburg abgezogen würden, gehe man ausschließlich den gerichtlichen Weg.

Die SPD ist vorsichtig, zumal sich zwei ihrer Ministerinnen nicht einig sind im weiteren Vorgehen: Wissenschafts- und Kulturministerin Manja Schüle ist gegen Verhandlungen mit der Preußen-Familie, solange diese rechtlich gegen Wissenschaftler, Politiker und Journalisten vorgeht. Hingegen hielt Finanzministerin Katrin Lange Verhandlungen zu einer Gesamtlösung aller vermögensrechtlichen Fragen lange Zeit für sinnvoll. Nach Drohungen des Adelshauses, Ausstellungsstücke aus Brandenburg abzuziehen, richtete allerdings auch die Finanzministerin eine Warnung an die Hohenzollern.

Grüne fordert „angstfreien Diskurs“ – ohne Anwälte

Die Grünen-Abgeordnete Sarah Damus äußerte scharfe Kritik an den Hohenzollern, weil diese gegen die direktdemokratische Volksinitiative rechtlich vorgegangen seien. Man müsse „zu einem angstfreien Diskurs zurückkehren“, so Damus. Für die CDU wies der Abgeordnete Michael Schierack auf die Unwägbarkeiten einer rein gerichtlichen Auseinandersetzung hin. Vor Gericht sei man „auf hoher See“.

Die Hohenzollern versuchen derzeit auf verschiedenen Wegen, Eigentum zurück zu erhalten. Sie klagen einerseits auf Entschädigung für Schlösser und Einrichtungsgegenstände, die in der sowjetischen Besatzungszone konfisziert worden waren. Andererseits wollen sie in Güteverhandlungen eine Einigung mit staatlichen Stellen über tausende Ausstellungsstücke erreichen, deren Besitzansprüche unklar sind.

