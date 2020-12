Potsdam

Die Volksinitiative „ Klimanotstand in Brandenburg“ ist gescheitert: Die im Sommer 2019 gestartete Initiative hatte bis zum Oktober dieses Jahres nur etwa 3000 Stimmen gesammelt – deutlich zu wenig, um bis zum Jahresende auf mindestens 20.000 Unterschriften zu kommen. Die sind nötig, damit sich der Landtag mit dem Thema befasst.

„Wir waren am Anfang optimistisch“, sagt Henning Schluß. Der Oranienburger Erziehungswissenschaftler hat die Volksinitiative organisiert, die in Brandenburg den Klimanotstand ausrufen und die Pariser Klimaziele als verbindlich erklären wollte. Am Anfang sei die Initiative noch erfolgreich gewesen, sagt er. Schließlich habe sie sich durch ihre Überparteilichkeit ausgezeichnet, hinzu kam, dass die Landeshauptstadt Potsdam den Klimanotstand ausgerufen hatte. „Irgendwann war dann aber die Luft raus“, so Henning Schluß.

Corona-Krise sorgte für Hürden

Einen Grund für das Scheitern sehen die Initiatoren auch in der Corona-Krise. „Wir hatten unsere größten Erfolge, wenn wir Menschen direkt angesprochen haben“, sagt Henning Schluß. Doch Möglichkeiten dafür fielen im Zuge der Pandemie vielfach weg. Zwar konnten Unterstützer auch im Internet ihre Stimme abgeben – allerdings mussten dafür die Listen ausgedruckt, unterschrieben und dann wiederum zur Post gebracht werden. „Die Hürden waren höher“, so sein Fazit.

Dennoch will er das Engagement nicht missen. „Natürlich hätten wir uns mehr Unterschriften gewünscht, sind aber nicht am Boden zerstört. Es war trotz allem eine gute Erfahrung.“

Grundeinkommen-Initiative sondiert noch

Es war kein leichtes Jahr für die direkte Demokratie: Infostände aufbauen, Passanten ansprechen, Stifte verteilen – Bedingt durch die coronabedingten Hygienemaßnahmen war das Unterschriftensammeln für Brandenburger Volksinitiativen erschwert.

„Die meisten Unterschriften kommen dann zusammen, wenn vor Ort eine Person steht, die die Menschen persönlich anspricht“, sagt Mark Appoh von der Volksinitiative „Expedition Grundeinkommen“. Diese Initiative hat nach derzeitigem Stand etwa 5400 Unterzeichner. Ihr Ziel: Den Landtag dazu zu bringen, in Brandenburg das bedingungslose Grundeinkommen zu testen. Da die Organisatoren im Februar 2020 starteten, müssten bis Februar 2021 theoretisch 20.000 Unterschriften fristgerecht gesammelt sein – allerdings können Volksinitiativen derzeit bis zu zwei Verlängerungen beantragen.

Landtag gewährte längere Fristen

Im Sommer hatte der Brandenburger Landtag als Reaktion auf die Corona-Krise entschieden, die Sammelfristen für Volksinitiativen zu verlängern. So kann der 12-monatige Zeitraum zweimal um drei Monate verlängert werden. Dennoch machen nicht alle davon Gebrauch. So beantragten die Organisatoren der Klimanotstand-Initiative zwar eine Verlängerung, entschieden sich aber letztlich dagegen, dies noch einmal zu tun. Zu aussichtslos waren die Chancen, innerhalb der drei zusätzlichen Monate die erforderlichen Stimmen noch zu erreichen.

Auch bei der Grundeinkommen-Volksinitiative gibt es offene Fragen. Zwar können die Organisatoren noch zwei Verlängerungen bis zum Sommer 2021 beantragen. Allerdings ist auch dann unklar, ob bis dahin die restlichen Unterschriften zusammenkommen – und in welcher Form die Initiative bestehen bleibt. „Wir machen auf jeden Fall weiter“, sagt Mark Appoh. Allerdings sei man gerade darüber im Gespräch, ob man eventuell eher auf die kommunale Ebene umsteigen solle, so Appoh.

Hohenzollern: Die Linke ist optimistisch

Deutlich weiter ist da die Volksinitiative „Keine Geschenke den Hohenzollern“. Die von der Brandenburger Linkspartei ins Leben gerufene Initiative steht nach Angaben des Landesgeschäftsführers Stefan Wollenberg „kurz vor Anschlag“.

Schloss Cecilienhof in Potsdam: Die Volksinitiative „Keine Geschenke den Hohenzollern“ setzt sich dafür ein, die Ansprüche der Hohenzollern, etwa auf Entschädigungen, zurückzuweisen. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Demnach fehlen nur noch wenige Stimmen. „Wir sind knapp unter 20.000“, so Wollenberg. Die Initiative setzt sich dafür ein, die von den Hohenzollern erhobenen Ansprüche zurückzuweisen. Das ehemalige Herrscherhaus hatte beispielsweise eine Entschädigung und die Rückgabe zahlreicher Kunstgegenstände gefordert.

Die Organisatoren starteten im August 2019 mit dem Unterschriftensammeln, hätten nach der derzeitigen Regelung also bis zum Frühjahr 2021 Zeit, die Stimmen einzureichen. Zwar verweist auch Stefan Wollenberg auf die Herausforderungen in der Corona-Krise. „Unterschriften in Größenordnungen zu sammeln, ist derzeit schwierig“, so der Linken-Politiker. Dennoch glaubt er, die fehlenden Stimmen noch rechtzeitig zu bekommen. „Wir sind optimistisch.“

Verkehrswende-Initiative hat alle Stimmen

Anlass zum Optimismus gibt es auch bei „Verkehrswende Brandenburg jetzt!“ Die im August 2019 gestartete Volksinitiative hat bereits mehr als 25.000 Unterschriften gesammelt. Die Organisatoren setzen sich für eine umweltfreundlichere und sozial verträgliche Verkehrspolitik in Brandenburg ein – etwa durch einen Ausbau des Regionalverkehrs oder einer Stärkung des Fahrradverkehrs.

Obwohl die erforderlichen Stimmen bereits beisammen sind, wollen die Aktivisten bis zum Ende des Jahres noch weiter sammeln. „Manchmal sind Angaben unvollständig, das Datum wurde vergessen oder Bewohner anderer Bundesländer haben unterschrieben“, erklärt die Pressesprecherin Anja Hänel. Deshalb sei es sinnvoll, vor Ablauf der Frist einen Puffer zu haben. „Wir sind wirklich sehr optimistisch, dass wir das erreichen.“

Neue Volksinitiative in Brandenburg

In der vergangenen Woche haben die Brandenburger Freien Wähler zudem eine neue Volksinitiative gestartet. Das Ziel: Die Abschaffung der Beiträge für die Erschließung von bewohnten Sandstraßen. Vor dem Hintergrund der Pandemie wollen die Initiatoren vor allem über Briefe und das Internet die Stimmen sammeln.

