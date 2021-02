Potsdam

Ein Brandenburger Verkehrsgesetz, eine Revitalisierung stillgelegter Bahnstrecken und ein neues Finanzierungsmodell für den öffentlichen Personennahverkehr forderte die Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg jetzt!“ nach dem Erfolg ihrer Unterschriftenaktion am Donnerstag im Verkehrsausschuss des Landtags.

Der Initiative gehören 15 Umwelt-, Verkehrs- und Sozialverbände an. Ziel der von ihr geforderten Verkehrswende müsse es sein, die Mobilität in Brandenburg nicht mehr ausschließlich vom Autofahrer her zu denken, sondern Schiene, öffentlichen Nahverkehr, Radverkehr und nicht zuletzt die Fußgänger ins Zentrum der Verkehrsplanung zu rücken.

Umweltwissenschaftlerin Franziska Sperfeld vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) legte zunächst die Gründe für eine solche Verkehrswende dar. An vorderster Stelle stehe die Tatsache, dass der CO2 -Ausstoß in Brandenburg auf hohem Niveau stagniere. Der Verkehr trage nach Schätzung von Experten mit zehn Prozent zu diesem Ausstoß bei. Technische Verbesserungen würden zum Beispiel durch die erhöhte Nachfrage nach SUV’s wieder zunichte gemacht. Insgesamt sei das Ziel der früheren Mobilitätsstrategie des Landes, bis 2030 mehr Verkehr etwa auf die Schiene zu bringen „krachend verfehlt“ worden. „Das heißt, dass wir die Verkehrswende erst einleiten müssen“.

Es wäre das erste Verkehrsgesetz überhaupt

Ein eigenes Verkehrsgesetz des Landes – es wäre das erste seiner Art in Deutschland – solle nicht nur das Verhältnis von Mittelzuteilung für einzelne Sektoren festlegen, sondern auch die Zuständigkeiten für Maßnahmen. Alle zwei Jahre sollte überprüft werden, inwieweit die geplante Umsetzung der Verkehrswende gelungen sei.

Roland Parnitzke von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer wies darauf hin, dass die meisten wichtigen Zugverbindungen in Brandenburg sternförmig über das Zentrum Berlin verlaufen. „Wenn ich zu einem Regionalzentrum will, muss ich einen Umweg fahren.“ Eine zentrale Forderung der Volksinitiative ist die direkte Verbindung zwischen den wichtigen Städten Brandenburgs etwa in Form einer „Städtebahn“. Auch dürfe der Ausbau des Güterverkehrs nicht vernachlässigt werden.

Eine Lanze für den Radverkehr brach der Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Brandenburg, Stefan Overkamp. Für Kinder, Jugendliche, Studierende, aber auch Leute ohne Auto sei das Fahrrad die einzige Möglichkeit für selbstständige und individuelle Mobilität. Doch überall fehlten Radwege und die vorhandenen seien nicht sicher. Overkamp forderte eine mit Berlin abgestimmte und rechtsverbindliche Radverkehrsplanung. Vorbild sind für ihn die Niederlande, wo in manchen Städten das Rad das Verkehrsmittel der Wahl ist. Die Kosten für einen Ausbau der Radwege schätzt er grob auf 50 Millionen Euro im Jahr. Brandenburg hat 2021 für seine Radwege 30 Millionen Euro eingeplant. Dieser Betrag gilt schon als vergleichsweise hoch.

Auch beim ÖPNV klaffen Lücken

Fritz Richard Viertel vom Verkehrsclub Deutschland wies darauf hin, dass auch beim öffentlichen Personennahverkehr Brandenburg noch weit von einer Verkehrswende entfernt sei. Zwar verzeichne der ÖPNV in vielen Regionen Zuwachs, halte aber nicht mit dem gestiegenen Bedarf Schritt. Ländliche Regionen seien zum Teil ganz abgehängt. Viertel schätzt, dass schon allein für die Bestandserhaltung und die Instandsetzung eine Finanzierungslücke von bis zu 46 Millionen Euro klaffe.

Deshalb schlägt die Volksinitiative vor, ÖPNV zur kommunalen Pflichtaufgabe zu machen, was auf eine Finanzierung des Nahverkehrs durch das Land hinausläuft. Ein künftiges Angebot sei nicht „mit gleichem“ Geld zu haben. Nicht zuletzt müsse auch mehr in Form von „Wegeketten“ gedacht werden, soll heißen: Nutzer fahren mit dem Rad zum Busbahnhof, nehmen dieses mit und legen den Rest des Weges wieder per Rad zurück. Auf keinen Fall dürfe es wie etwa in Schöneiche (Oder-Spree) günstiger sein, mit dem Auto zur Berliner S-Bahn zu fahren statt mit der Straßenbahn.

Die im Ausschuss vertretenen Politiker zeigten in ihren Wortmeldungen eine große Übereinstimmung mit den Zielen der Initiative. Allerdings wiesen viele auf langwierige Planungsverfahren und nicht zuletzt auf die Kosten der Umsetzung hin. Auch auf die Frage der CDU-Abgeordneten Nicole Walter-Mundt, wie viel Investitionen in die Straße die Initiative noch für klimaverträglich halte, konnten und wollten deren Sprecher keine eindeutige Antwort geben.

Die Volksinitiative hatte mit ihrer Unterschriftenaktion am 15. August 2019 begonnen. Nach offizieller Zählung hatte sie 24.991 gültige Unterschriften erzielt – fast 5000 mehr als für eine Berücksichtigung durch den Landtag nötig gewesen wäre. Die Initiatoren waren unter anderem der Verkehsclub Deutschland (VCD), der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), die Arbeitsgemeinschaft für Umweltschutz und Stadtgestaltung (Argus), die Brandenburgische Studentenvertretung (Brandstuve) und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (Bund).

