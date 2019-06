Potsdam

An das Posen vor der Kamera musste sich Aaron Ferreiro erst gewöhnen. Aber der Stolz auf den 1. Platz und sein sympathisches Lächeln machten das zur leichtesten Übung bei den Youngstars BB. In diesem Wettbewerb wetteiferten angehende Köche, Hotel- und Restaurantfachleute sowie Hotelkaufleute aus der Brandenburger und Berliner Gastgeber-Branche um beste Ergebnisse. Aus über 200 Azubis qualifizierten sich die Finalisten nach einer umfangreichen theoretischen Prüfung im Februar für den Praxisteil im April in Berlin. Ob er mit dem Sieg gerechnet habe? „Nein, sicher war ich mir nicht, denn natürlich habe ich gemerkt, an welchen Stellen ich nicht perfekt war“, berichtet der junge Spanier, der im Jahr 2016 gemeinsam mit 25 Landsleuten im Rahmen eines Austauschprogramms der IHK Potsdam in die Landeshauptstadt kam. Beim Wort „perfekt“ schmunzelt Michael Häberer, Küchenchef im Mercure Hotel Potsdam City, in dem Aaron Ferreiro im Herbst 2016 seine Ausbildung zum Koch begann. „Aaron war von Beginn an wissbegierig, ehrgeizig und verband seine Leidenschaft für das Kochen mit einer großen Portion Disziplin und einer guten Prise Spaß“, urteilt der erfahrene Ausbilder, der seit rund 40 Jahren sein Wissen und Können dem Berufsnachwuchs weitergibt.

Gut aufgenommen und gut eingelebt in Potsdam

Dabei war der Anfang für Aaron gar nicht so einfach: eine neue Umgebung, ungewohnte Anforderungen und die Sprache, die sich trotz viermonatigem Intensivkurs vor der Abreise noch immer fremd anfühlte. „Ich wurde sehr gut aufgenommen. Alle waren sehr freundlich zu mir und halfen: hier in der Küche und in der Berufsschule,“ erinnert sich der Katalane. Schnell war er sich sicher, dass die Küche sein Reich und Koch der richtige Beruf für ihn ist. Warum? „Weil ich dafür arbeite, dass Menschen beim Essen glücklich sind“, antwortet Aaron Ferreiro, der berichtet, dass er es als großen Vorteil betrachtet, während seiner dreijährigen Ausbildung neben dem Kochen eine Menge Wissen erworben zu haben: Warenkunde, Arbeitsplanung, Kalkulation, gesunde Ernährung … Längst arbeitet er selbstständig in der Küche des Mercure Hotel Potsdam City, die vom Frühstück bis zum Dinner für ihre Gäste da ist. „Aaron übernimmt jetzt mehr und mehr den Part eines Kochs, arbeitet eigenverantwortlich“, berichtet Michael Häberer nicht ohne Stolz auf den Berufsnachwuchs.

Nicht nur Arbeit, sondern schönstes Hobby

Jetzt, kurz vor Abschluss der Lehre, ist es auch an der Zeit, nach Aarons beruflichen Zukunftsplänen zu fragen. „Zuerst muss ich alle Prüfungen bestehen und gleichzeitig bereite ich mich auf die Deutsche Meisterschaft in Bonn vor. Auf dem Petersberg treffen sich im Oktober die Besten aus allen Bundesländern“, so der gekürte Youngstar, der viel Zeit in Prüfungs- und Wettbewerbsvorbereitung investiert. Gut für seine Freunde und Nachbarn, die von seiner Lust am Zubereiten von Speisen profitieren, denn Kochen ist für Aaron auch wichtigstes, schönstes und kreativstes Hobby, das Anflüge von Heimweh gar nicht erst zulässt. Auf seinem Lebensplan stehen nun erst mal der Petersberg bei Bonn und später die Höhen der Gourmet-Küche.

Von Brigitta Sonntag