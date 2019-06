Es wäre ein einmaliger Vorgang in Deutschland: Die Berliner Regierung will die Mieten für fünf Jahre einfrieren und beschließt Eckpunkte. Diese sollen den Rahmen für einen Gesetzentwurf bilden, über den Mitte Oktober abgestimmt werden soll. Das Gesetz soll – so der Plan – spätestens im Januar 2020 in Kraft treten. Der Gegenwind ist groß.