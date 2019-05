Potsdam

Brandenburg steht vor einem Superwahltag. Am Sonntag treten bei den Kommunalwahlen mehr als 21 000 Bewerber für Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen an. In 264 Gemeinden werden Bürgermeister gewählt, hinzu kommen Wahlen zu Ortsbeiräten und Ortsvorstehern.

Mit Spannung erwartet wird der Ausgang der Europawahl und welche Folgen dies für das Kräfteverhältnis im Europaparlament haben wird. Parteien wie die AfD, die italienische Lega und der französische Rassemblement National dürfen Umfragen zufolge auf Zugewinne hoffen. Von einer Mehrheit wären sie Umfragen zufolge jedoch weit entfernt.

Gauck : Wir brauchen Europa

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck strich die Bedeutung eines starken europäischen Zusammenhalts heraus: „Wir brauchen Europa, wenn wir im 21. Jahrhundert nicht Spielball der anderen Weltmächte sein wollen“, sagte er im Gespräch mit dem RedaktionsnetzwerkDeutschland.

Allerdings übte er auch Kritik am derzeitigen Erscheinungsbild der Europäischen Union. „Wir sind in Europa gerade nicht in der Aufbruchphase. Viele Bürger wünschen sich Sicherheit, Überschaubarkeit und Beheimatung. Es wäre fatal, wenn Europa mit dem Gefühl von Entgrenzung oder Entheimatung verbunden würde. Das darf uns nicht passieren.“

Skandal um SPD-Kandidat

Vor fünf Jahren hatte in Brandenburg die SPD die meisten Stimmen bei der Europawahl bekommen, vor CDU und Linke. Der Wahlkampf der märkischen SPD wurde in diesem Jahr jedoch überschattet von dem Skandal um den Europakandidaten Simon Vaut, der Teile seiner Vita erfunden hatte. Als Ersatzkandidatin zog daraufhin die ehemalige Juso-Vorsitzende Maja Wallstein in den Wahlkampf.

Bei der Kommunalwahl treten mit den 21 000 Kandidaten deutlich mehr Bewerber an als vor fünf Jahren. Die CDU will ihre Stellung als stärkste Kraft in den Kommunen ausbauen. Die oppositionellen Christdemokraten wollen sich damit Rückenwind für die Landtagswahl am 1. September verschaffen.

CDU will stärkste kommunale Kraft bleiben

2014 hatte die CDU in den Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte zugelegt und hatte 24,8 Prozent geholt. Die SPD hatte leicht verloren und war auf 24,5 Prozent gekommen. An dritter Stelle lag die Linke mit 20 Prozent. Die damals noch junge AfD hatte 3,9 Prozent der Sitze in den Kommunalvertretungen geholt. Der Potsdamer Politikwissenschaftler Gideon Botsch erwartet, dass die AfD erheblich an Mandaten hinzugewinnen kann.

Auch die Freien Wähler, die 2014 keine nennenswerte Rolle spielten, könnten in einigen Regionen zulegen. Sie gehen mit 760 Kreistagskandidaten und 1000 Gemeindekandidaten in die Kommunalwahl. Das wäre die drittgrößte Bewerberliste.

Briefwahlboom und langer Wahlabend

Die Wahlbeteiligung lag 2014 bei 46,2 Prozent. Zumindest der gestiegene Anteil an Briefwählern könnte auf ein höheres Interesse an der diesjährigen Wahl hindeuten. Es wird mit einem langen Wahlabend gerechnet, da stellenweise bis zu fünf Stimmzettel ausgezählt werden müssen.

In Sachsen findet ebenfalls eine Kommunalwahl statt. Die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer ist in den Kommunen stärkste Kraft, es könnte aber zu einem Erstarken der AfD kommen, besonders im Osten des Freistaats. Im Stadtstaat Bremen wird eine neue Bürgerschaft, sprich ein Landtag, gewählt. In Umfragen liegt die CDU erstmals vor den Sozialdemokraten, die seit mehr als 70 Jahren regieren. Das derzeitige rot-grüne Bündnis hätte demnach keine Mehrheit mehr, es bräuchte die Linkspartei als dritten Partner. Oder es könnte sich eine Jamaika-Koalition von CDU, FDP und Grünen bilden.

Von Torsten Gellner