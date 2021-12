Potsdam

„Als erste Brandenburgerin wurde am Sonntag die 87-jährige Ruth Heise im Seniorenwohnpark des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Großräschen geimpft“. Das berichtete die MAZ genau vor einem Jahr, am 27. Dezember 2020. Anschließend kamen etwa 30 weitere Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung im Kreis Oberspreewald-Lausitz an die Reihe.

Auch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) war bei den ersten Corona-Schutzimpfungen im Land Brandenburg zugegen und sagte damals: „Mit den Impfungen haben wir die Chance, in mehreren Monaten so weit zu sein, dass Infektionsketten wirklich unterbrochen werden können.“ Zwölf Monate später wissen wir: Diese Einschätzung war zu optimistisch.

Ruth Heise wurde im DRK-Seniorenwohnpark Großräschen als erster Mensch in Brandenburg geimpft – am 27. Dezember 2020. Quelle: Fabrizio Bensch/Reuters/Pool/dpa

Die Impfkampagne: Zahlen und wichtige Meilensteine

Die Impfquote: Mit Stand vom 27. Dezember 2021 sind in Brandenburg 67,2 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft, 64,2 Prozent sind vollständig geimpft und 30,5 Prozent haben auch schon eine Booster-Impfung bekommen.

Brandenburg liegt damit im Bundesländer-Ranking auf dem 15. Platz (wie seit mehreren Monaten schon) – nur in Sachsen sind die Impfquoten noch niedriger. Deutschlandweit sind aktuell 70,8 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft, 36 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung bekommen.

In absoluten Zahlen: In Brandenburg wurden in einem Jahr 3.985.470 Impfungen verabreicht (in ganz Deutschland 146,7 Millionen). Vollständig geimpft sind 1.624.822 Männer und Frauen im Bundesland. 771.940 Märker haben sich auch schon die Booster-Spritze abgeholt.

Die erste Million verabreichter Spritzen meldete das Gesundheitsministerium am 12. Mai, die zweite Million am 25. Juni. Während des Sommers verlor die Impfkampagne merklich an Schwung, die drei Millionen wurden am 14. Oktober überschritten. Die Vier-Millionen-Marke ist in den kommenden Tagen fällig.

Lesen Sie auch Hier können Sie sich in Brandenburg und Berlin impfen lassen

Nach Altersgruppen: Die Impfquote variiert stark, je nach Altersgruppe. Von den 12- bis 17-Jährigen, für die eine Impfung erst seit Sommer zugelassen ist, sind 38,5 Prozent vollständig geimpft. Erst 3,4 Prozent der Jugendlichen haben eine Booster-Impfung bekommen.

Bei den Volljährigen (18 Jahre und älter) liegen die Quoten deutlich höher: 74 beziehungsweise 36,1 Prozent. In der Altersklasse 60 plus sind sogar mehr als vier Fünftel der Brandenburger vollständig geimpft (82,6 Prozent), fast jede(r) zweite wurde bereits geboostert (49.5 Prozent).

Nach Impfstoffen: Das Vakzin von Biontech/Pfizer ist in Brandenburg das mit Abstand meistgespritzte. Der Wirkstoff wurde für 1,191 Millionen Erstimpfungen, 1,513 Millionen Zweitimfpungen und 512.000 Booster-Impfungen eingesetzt. Das ist jeweils mehr als alle drei anderen Impfstoffe zusammen.

Astrazeneca wurde für knapp 251.000 Erst- und 117.000 Zweitimpfungen eingesetzt, Moderna für jeweils 146.000 Erst- und Zweitimpfungen und Johnson & Johnson – hier reicht eine Spritze für den vollständigen Immunschutz – für etwa 112.000 Impfungen. Bei der Booster-Kampagne in Brandenburg ist das Verhältnis Biontech – Moderna etwa 2:1.

Zu Beginn der Impfkampagne war nur der Biontech-Impfstoff zugelassen, die anderen folgten im ersten Quartal 2021: Moderna und Astrazeneca im Januar, Johnson & Johnson im März.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zahlen zur Impfkampagne in Deutschland: Am 13. Januar wurden in Deutschland erstmals mehr als 100.000 Corona-Schutzimpfungen an einem Tag verabreicht, am 28. April erstmals mehr als eine Million (1,126 Millionen). Das gelang noch an 18 weiteren Tagen im Mai und Juni.

Nach einer längeren Sommerflaute zog die Zahl der Impfungen im Winter wieder an. Am 1. Dezember lag die Zahl der Impfungen/Tag erneut über einer Million. Mit 1,613 Impfungen an einem Tag ist der 15. Dezember, ein Mittwoch, der bis dato erfolgreichste Tag der Impfkampagne gewesen.

Von Thorsten Keller