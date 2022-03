Schwerin/Rostock/Grünheide

Wer hat die mögliche Ansiedlung des US-Konzerns Tesla in Mecklenburg-Vorpommern am Ende vergeigt? Diese Frage stellt sich nicht zum ersten Mal, aber aufgrund der Eröffnung der Fabrik am Dienstag in Grünheide in Brandenburg und neuer Informationen erneut. Dieser Zeitung liegen Dokumente vor, die zeigen: Auch die Schweriner Staatskanzlei, die Machtzentrale von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), muss lange vor einem Zuschlag zur „Gigafactory“ des Elektroauto-Bauers für den Ort Grünheide in Brandenburg gewusst haben, dass MV sich ebenfalls beworben hatte.

Schwesig nahm den Fall Tesla zum Anlass, große Wirtschaftsansiedlungen zur Chefsache zu erklären. Sie selbst habe erst von der MV-Bewerbung gewusst, als Brandenburg den Zuschlag schon hatte. Diese Erzählung der Staatskanzlei auf Anfrage Ende 2021, die vor allem Verantwortung im früher CDU-geführten Wirtschaftsministerium ablädt, muss möglicherweise korrigiert werden.

Staatskanzlei in Gesellschafterversammlung von „Invest in MV“ vertreten

Denn bereits im November 2018 war eine Bewerbung um Tesla Thema in einer Sitzung der Gesellschafterversammlung von „Invest in MV“, Wirtschaftsförderer des Landes. Unter Punkt 7, „Bericht des Geschäftsführers“, Unterpunkt „Besondere Projekte“, ging es auch um Tesla. „Invest in MV“ habe ein Standortangebot für das Land unterbreitet, ist zu lesen. Auch das SPD-geführte Energieministerium wisse Bescheid.

Erst ein Jahr später, im November 2019, teilte Tesla-Chef Elon Musk mit: Das Werk wird in Brandenburg entstehen, wo bis zu 10 000 Jobs entstehen und jährlich 500 000 Elektro-Autos vom Band laufen sollen. In der Gesellschafterversammlung von „Invest in MV“ sei auch die Staatskanzlei vertreten, erhalte zudem alle Protokolle von Sitzungen, berichtet ein Insider. Damit platze die Geschichte, Schwesig hätte sich mehr für Tesla ins Zeug gelegt, wenn sie denn davon gewusst hätte.

Staatskanzlei: Schwesig bei Tesla „nicht involviert“ gewesen

Das sieht auch der frühere Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) so. „Die Staatskanzlei war über das Thema informiert“, so Glawe. Denn „Invest in MV“ sei „ein Scharnier zwischen Staatskanzlei und Wirtschaftsministerium“. Er könne nicht verstehen, warum die Schuld für die Nichtansiedlung Teslas im Nachhinein bei ihm abgeladen werden soll. „,Invest in MV’ hat die Staatskanzlei unterrichtet. Es gab Gesprächsrunden“, so Glawe.

Die Staatskanzlei bleibt dabei: Schwesig sei bei Tesla „nicht involviert“ gewesen, so Sprecher Benjamin Fischer. „Sie hat davon erst erfahren, nachdem der Zuschlag für Brandenburg erfolgt ist.“ Dies schließe aber nicht aus, dass Gremien, in denen die Landesregierung sitzt, bereits früher informiert waren.

So sei eben Politik, sagt Glawe. Anderes Beispiel: Den Schuhhersteller Birkenstock – Hoffnung auf bis zu 1000 Jobs – habe er noch als Minister nach Pasewalk gelotst. „Und wer hat es später verkauft? Frau Schwesig“, so Glawe. Auch zur jüngst geplanten Ansiedlung des US-Techkonzerns Intel hat er eine andere Sicht. Dass Intel nach Magdeburg geht, sei deutlich vor Jahresende 2021 klar gewesen.

Von Frank Pubantz