Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist nach eigenen Angaben „erleichtert“ darüber, dass die Regierungschefs der Länder am Dienstagnachmittag (ab 16 Uhr) mit Bundeskanzler Olaf Scholz abermals über die Corona-Lage beraten. „Wir sollten den Ratschlägen der Expertenkommission Folge leisten“, sagte Woidke bei einem virtuellen Pressegespräch mit der Landespressekonferenz mit Blick auf die hochansteckende Omikron-Variante. „Wir sind gut beraten, bei den Kontaktbeschränkungen nachzuschärfen.“

Er kündigte an, dass das Kabinett in Potsdam noch vor Weihnachten eine neue Eindämmungsverordnung beschließen werde. Gleichzeitig unterstrich Woidke, dass seine Sorge weniger den Weihnachtsfeiern im Familienkreis gilt, sondern Silvester-Sausen mit vielen Teilnehmern. Hier gehe es dringend darum, Obergrenzen festzulegen, so Woidke, „und das wird morgen passieren“. Eine Zahl wollte er auf Nachfrage nicht nennen.

Ätzende Plakate: Woidke wähnt sich in guter Gesellschaft mit Merkel

Woidke ging auch auf die Cottbuser Groß-Demo vom Wochenende ein, bei der die Demonstranten ein großes „Woidke muss weg“-Transparent vor sich hergetragen hatten. Er habe dabei „an die Bundeskanzlerin a.D. gedacht“ und sich insofern in guter Gesellschaft gefühlt. Plakate dieser Art seien „bezeichnend für eine bestimmte, sehr aggressiv auftretende Klientel“, sagte der Ministerpräsident.

Die Bilder aus Cottbus mit multiplen Verstößen gegen die Corona-Regeln nannte Woidke „beunruhigend“ und ließ durchblicken, dass der Polizeieinsatz aus seiner Sicht nicht optimal gelaufen ist. Das für die Polizei zuständige Innenministerium werde den Einsatz kritisch nachbereiten, so seine Ankündigung. „Wir dürfen nicht zulassen, dass hier rechtsfreie Räume entstehen.“

Rechtsextreme zünden Pyrotechnik in der Neonazi-Hochburg

In Brandenburg hatten am Wochenende erneut mehrere Tausend Gegner der Corona-Regeln und einer möglichen Impfpflicht demonstriert. In Cottbus war die Atmosphäre laut Polizei stellenweise aufgeheizt. Dort protestierten am Samstag bis zu 4000 Menschen an mehreren Orten. Teils habe es verbale Aggressionen der Teilnehmer gegen die Polizei gegeben.

Aus zwei Demonstrationen heraus bildeten sich demnach mehrere nicht angemeldete Protestzüge, bei denen gegen die Maskenpflicht verstoßen wurde und teils mehr als die erlaubten 1000 Menschen mitmachten. Dabei sei auch Pyrotechnik gezündet worden. 15 Personen, die der gewaltbereiten rechtsextremistischen Szene zuzurechnen seien, seien vorläufig in Gewahrsam genommen worden, so die Polizei weiter.

Nach Polizeiangaben waren zwischen 50 und 100 Teilnehmer aus dem rechtsextremen Spektrum bei dem Protestzug dabei. Cottbus gilt beim Brandenburger Verfassungsschutz als Schwerpunkt des Rechtsextremismus im Land.

Von MAZonline/tk