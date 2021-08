Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburgerinnen, was sie umtreibt. Heute: Esther Wairimu Githanji (33) aus Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin)

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Ich sitze im Garten, genieße die Sonne und trinke einen Eiskaffee. Ich schaue nicht aus dem Fenster, sondern in das Fenster meines Bungalows und schaue zu, wie meine Kinder spielen.

Beschreiben Sie uns einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

Ich stehe gegen kurz vor sechs auf, mach mich fertig und wecke die Kinder, weil sie zur Schule und zur Kita müssen. Wenn sie fertig sind, verabschiede ich mich von meinem Sohn. Er geht allein zur Schule. Dann bringe ich meine Tochter zur Kita. Anschließend fahre ich zu meiner Schule, denn ich mache seit zwei Jahren eine Berufsausbildung zur Erzieherin. Nach Unterrichtsschluss kümmere ich mich um Einkauf und Haushalt oder an manchen Tagen treffe ich Freunde – bis ich meine Tochter abhole. Gegen 18 Uhr gibt es unser Abendritual mit Abendessen, einander vom Tag erzählen und zu Bett gehen. Dann habe ich Zeit für mich. Oft muss ich Schulaufgaben erledigen oder ich schaue noch einen Film.

Sie wohnen in Neuruppin – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Neuruppin gefällt mir sehr, nicht nur wegen der Lage am See oder der Natur. Besonders wohl fühle ich mich in meiner Wohnung, in der ich nun schon zwei Jahre wohne, nachdem ich drei Jahre im Übergangswohnheim gewohnt hatte. Viele Menschen sind freundlich, offen und geben mir das Gefühl von Zugehörigkeit. Einige von ihnen sind mit der Zeit sehr gute Freunde geworden. Viele sind sehr hilfsbereit und haben mir in unterschiedlichsten Situationen Unterstützung gegeben. Da ich leidenschaftlich gern Musik mache, genieße ich die vielen Möglichkeiten, die sich hier in Sachen Kultur eröffnen. Es freut mich sehr, wenn ich den Leuten mit meinem Gesang Freude bringen kann. Leider gibt es immer noch Menschen, die der Meinung sind, dass Zuwanderer nicht hierher gehören. Unangenehm sind rassistische Bemerkungen auf der Straße, im Bus oder beim Einkaufen.

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Obwohl ich nun schon fast neun Jahre hier lebe, mich integriere und ein Kind mit deutscher Staatsbürgerschaft habe, fühle ich mich nicht anerkannt. So wurden zum Beispiel meine schulischen Abschlüsse aus Kenia hier nicht akzeptiert. Leider geht es nicht nur mir so. Viele Menschen mit Migrationshintergrund haben sehr ähnliche Probleme. Es gibt so viele Leute in den Heimen, deren Abschlüsse oder Berufsausbildungen nicht anerkannt werden. Meine Ausbildung konnte ich nur mit einer Sondergenehmigung beginnen, die ich massive Unterstützung meiner Schulleiterin bekommen habe. Aktuell regt mich auf, dass ich zum Beispiel nicht an der Bundestagswahl teilnehmen darf.

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Es braucht dringend Gesetze, die Menschen nach ihren Fähigkeiten bewerten und nicht nach der Herkunft ihrer Abschlüsse. Es fehlen Gesetze, die es Menschen mit Migrationshintergrund ermöglichen, schnell am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Dazu gehört nicht nur das Wahlrecht.

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Ich hab mich sehr über mein gutes Zeugnis nach dem zweiten Ausbildungsjahr und das positive Feedback meiner Ausbildungsleiterin gefreut. Nach dem langen Corona-Lockdown freue ich mich sehr, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und Musik machen zu können.

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

Ja, meine Themen wären Migration, Menschenrechte und Bildung für alle.

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Die Potenziale, die ankommende Leute haben, müssen wahrgenommen und genutzt werden. Dies würde unserer Gesellschaft sehr gut tun. Die Förderung einer harmonischen multikulturellen Gesellschaft sehen ich als wichtiges Thema an. Gleiche Lebens- und Bildungschancen unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Religion wären mein Hauptziel.

Von MAZonline