Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburgerinnen und Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Jeremy Eck (16) aus Wusterwitz (Potsdam-Mittelmark).

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Ich sitze in meinem Zimmer und sehe den Himmel und andere Häuser.

Beschreiben Sie uns doch mal einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

Ich stehe früh auf, esse Frühstück und mache mich fertig, um danach in die Schule zu gehen. Nach der Schule fahre ich nach Hause und mache erst Hausaufgaben und dann spiele ich am PC oder schaue Filme und Videos.

Wenig Angebot für Jugendliche außerhalb von Vereinen

Sie wohnen in Wusterwitz– was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Gut gefällt mir der See, eher schlecht ist das Angebot für Jugendliche außerhalb von Vereinen.

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Die Parteienauswahl ist im Bundestag sehr schmal und somit fällt es schwer, sich für eine Partei zu entscheiden.

Es braucht neue Parteien

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Das Angebot der Parteien müsste sich verändern oder es müssten neue Parteien entstehen.

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Kein festgelegtes Event.

Bildung braucht Veränderung

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

Ja, grundsätzlich für alles, aber am ehesten für das Thema Bildung.

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Als Erstes würde ich die Bildung reformieren, da hier meiner Meinung nach viele Probleme auftreten.

