Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburgerinnen und Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Lisa Roy (60) aus Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark).

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Ich bin gerade zu Besuch bei meinen Eltern in Minneapolis, Minnesota in den USA, und wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich die Feuchtgebiete des Minnehaha Creek mit Reihern, Weißkopfseeadlern und wunderschönen Sonnenuntergängen.

Netflix and Chicoree

Beschreiben Sie uns doch mal einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

Ich bin Lehrerin und gerade habe ich Sommerferien. Normalerweise beginnt mein Tag um 5:45 Uhr mit Kaffee, dem Lesen meiner deutschen Zeitung und dem Hören meines amerikanischen öffentlichen Radiosenders. Um 7 Uhr fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit an der Berlin Brandenburg International School, wo ich die Lehrplankoordinatorin in der Grundschule bin. Ich komme zwischen 17 und 18 Uhr nach Hause. Um nach dem Tag zu entspannen, gehe ich manchmal spazieren, manchmal arbeite ich im Garten und oft höre ich ein Hörbuch oder schaue Netflix, während ich haufenweise Gemüse schnipple. Ich lebe zum ersten Mal in meinem Leben allein und genieße es sehr, zu lernen, wie man mit lokalen, saisonalen Produkten kocht.

Sie wohnen in Kleinmachnow – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Was ich am Leben in Kleinmachnow liebe, ist die Nähe zur Natur. Die Wege durch den Wald und am Kanal entlang haben es mir ermöglicht, mit dem Stress von Covid umzugehen. Meine erwachsenen Kinder sind vor Kurzem weggezogen und ich schätze es, lange Spaziergänge oder Fahrradtouren unternehmen zu können. Im Laufe der Jahre hat Kleinmachnow jedoch so viel Land zugebaut und es gibt so viele Autos! Das ist wahrscheinlich das, was ich am wenigsten mag. Manchmal träume ich davon, nach Berlin zu ziehen, damit ich aus meiner Tür gehen kann und von einer vielfältigeren Gemeinschaft und kulturellen Möglichkeiten umgeben bin.

Ernsthaft besorgt um das Klima

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Ich verbringe derzeit viel Zeit damit, zu lesen und am Dialog über Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion im Bildungswesen teilzunehmen, und engagiere mich dafür, gemeinsam mit Kollegen die Arbeit zu leisten, unsere Praktiken zu benennen und zu ändern, um die Würde und Identität aller unserer Schüler zu ehren. Ich werde wütend über Lügen und Angstmacherei in den Medien und von unseren Politikern. Ich bin ernsthaft besorgt um unser Klima.

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Ich wünschte, ich hätte die Antworten darauf, was sich ändern muss. Ich vermute, dass wir die historischen Wahrheiten erkennen müssen, die zu den aktuellen ungerechten Systemen geführt haben, und auch die wissenschaftlichen Wahrheiten erkennen müssen, die zu unserer aktuellen Umweltkrise geführt haben. Nur dann können wir gemeinsam an einer Veränderung arbeiten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Nach zweieinhalb Jahren bei meiner Familie zu sein, gemeinsam im Norden wandern zu gehen, mit meinen Kindern zusammen zu sein und bei der Pflege meiner Eltern helfen zu können, das ist die größte Freude!

Junge Menschen in Zukunftsentscheidungen miteinbeziehen

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

Auf jeden Fall. Für die Themen, die ich bereits erwähnt habe, soziale und ökologische Gerechtigkeit. Ich möchte mich daran beteiligen, mein Privileg zu nutzen, um für gerechte Systeme zu arbeiten, die sowohl die sozialen Auswirkungen als auch die Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigen. Da ich in Schulen arbeite, habe ich die Möglichkeit, mit jungen Menschen etwas zu bewirken, was eine große Verantwortung und Chance ist.

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Das ist eine schwierige Frage und ich fühle mich nicht qualifiziert, sie zu beantworten - ich möchte den Job eigentlich nicht. Ich würde weise, sachkundige, ethische Menschen suchen, die bei diesen komplexen Fragen helfen. Ich würde auf jeden Fall junge Menschen in die Überlegungen und Planungen einbeziehen, schließlich ist es ihre Zukunft.

Und was bewegt Sie, liebe Leserinnen und Leser? Wenn Sie mitmachen wollen, schicken Sie uns eine Mail an wasbewegtsie@maz-online.de

Von MAZonline