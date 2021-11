Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburgerinnen und Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Rainer Boddin (74), Rentner aus Langnow (Prignitz).

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Schaue ich aus der Küche, die zur Dorfstraße liegt, fällt mein Blick auf unsere kleine Fachwerkkirche aus dem Jahr 1794. Flankiert von vier Jahrhunderte alten Bäumen, zwei Eichen und zwei Linden, Ein wunderbarer und prägender Blick mit dem blauen Himmel in denen sich gegenwärtig die Rauchschwalben tummeln.

Beschreiben Sie uns einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

Unser 10000 Quadratmeter großes Grundstück fordert sein Recht zur Pflege und Ordnung. Im Mittelpunkt steht dabei mein Interesse an der Flora und Fauna. Hier binde ich meine Freude und Kraft zur Erhaltung der Natur. 6 bis 8 Stunden täglich in der frischen Luft sind wohltuend und fördern den Appetit zu den Mahlzeiten. Ein gutes Buch am Abend rundet die Behaglichkeit ab.

Mich stört die Maisfeld-Monokultur rund um das Dorf Langnow

Sie wohnen in Langnow – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Langnow ist Ruhe pur. Bei etwa 53 Bewohnern sieht man sich oft tagelang nicht. Dennoch kennt jeder jeden und weiß um seine Interessen. Das ist positiv im Zusammenhalt. Was mich stört, sind sie Monokulturen. Wer nach Langnow kommt, hat seit Jahren den Eindruck das Dorf liegt im Maisfeld. Die Monokultur stört generell Mensch und Tier. Veränderungen sind bereits sichtbar.

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Dieses Hin und Hack zum Weiterbau der A 24 in der Prignitz finde ich unerträglich. Dieses Chaos bei Wittenberge/Karstädt stört und ist peinlich für unseren Landkreis. Richtig ist der Naturschutz. Alles was der Mensch macht, greift ein in die Natur, so auch beim Bau von Straßen.

Lesen Sie auch „Was bewegt Sie?“ – alle Folgen der MAZ-Serie auf einen Blick

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Deutschland geht es im Weltvergleich sehr gut. Halten oder verbessern wir diesen Stand wäre es eine beachtliche Leistung seiner Bürger.

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Das Zeugnis meiner Enkeltochter Hanna ist eine Freude und macht mich stolz. Es ist ihr Schlüssel zum Gymnasium in Pritzwalk.

Als Kanzler würde ich die Regierung komplett nach Berlin holen

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

Sich am politischen Leben zu beteiligen gehört zu meinem Leben. Wo es im Rentenalter von Zeit und Weg noch geht, bin ich dabei. Wichtig ist mir um die Sache zu streiten. Wenn das viele befolgen, finden wir stets einen gangbaren Weg .

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Den Deutschen Bundestag beauftragen, dass in der 20. Wahlperiode alle Ministerien von Bonn nach Berlin umgesetzt werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und was bewegt Sie, liebeLeserinnen und Leser? Wenn Sie mitmachen wollen, schicken Sie uns eine Mail an:wasbewegtsie@maz-online.de

Von MAZonline