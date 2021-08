Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburgerinnen und Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Joachim Schönberg (71) aus Wustermark (Havelland).

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Ich sitze im Wohnzimmer und schaue in unseren naturnahen Garten, der Insekten einen reich gedeckten Speiseplan bietet – und nicht nur denen.

Beschreiben Sie einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

In der Regel stehe ich morgens mit meiner Frau auf und wir frühstücken gemeinsam. Anschließend wird ausgiebig die Tageszeitung gelesen. Sollten meine Söhne gerade Pause im Homeoffice haben, so trinken wir gemeinsam eine Tasse Kaffee und tauschen uns aus. Mails checken, im Internet surfen und mit meiner Mutter telefonieren gehören zu meinem täglichen Ablauf. Und je nachdem, ob etwas im Garten oder der Garage ansteht, werden kleine Arbeiten erledigt. Ich genieße unseren Garten und gelegentlich gehe ich angeln.

Sie wohnen in Wustermark – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Wustermark hält für mich alles bereit, was ich zum täglichen Leben benötige. Die Umgebung ist sehr schön und wer mit offenen Augen durch die Natur geht, kann Seeadler, Biber und Eisvögel erblicken. Verbesserungswürdig ist die Verkehrsanbindung zur Nachtzeit, denn ab einem gewissen Zeitpunkt kommt man ohne Auto nicht mehr von Berlin nach Wustermark.

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Mich regt der Absolutheitsanspruch von Menschen in einer komplexen Welt auf, denn alles hängt mit allem zusammen. Das Unterscheiden von Informationen und Fake News fällt offensichtlich einigen schwer. Den Klimaschutz halte ich für sehr wichtig. Halte es aber für absolut falsch, Ökologie gegen Ökonomie auszuspielen. Deutschland kann mit seinem Anteil am CO²-Ausstoß nicht das Klima in der Welt retten. Darüber hinaus halte ich das alleinige Setzen auf die E-Mobilität ich für einen Irrweg. Nicht nur das Gewinnen der Rohstoffe für Batterien erfolgt teilweises unter menschenunwürdigen Zuständen. Auch das Bereithalten der elektrischen Energie zum Laden der Autos ist enorm. Man kann allerdings den Klimaschutz nicht den Marktkräften überlassen – hier bedarf es gesetzliche Regelungen.

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Ein Umbau zu CO²-Neutralität kostet Geld. Deshalb brauchen wir mehr steuerliche Gerechtigkeit und das radikale Begrenzen von steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten. Das Einführen von Kassenkontrollsystemen, die nicht manipuliert werden können. Wir benötigen in Deutschland wieder ein Grundvertrauen zu staatlichem Handeln, wie die Dänen es als glücklichste Menschen in Europa haben. Frage nicht, was das Land für dich machen kann, sondern was du für das Land machen kannst – und zwar in allen Gesellschaftsschichten!

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Das wir wieder im größeren Kreis den Geburtstag meiner 92-jährigen Mutter feiern konnten.

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

Ich bin in einem Alter, wo bei der Meinungsbildung sehr oft die Lebenserfahrung eine Rolle spielt. Ich halte es für besser, junge Menschen für die Politik zu gewinnen.

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 12,00 Euro für alle Beschäftigten und bei Verstößen drakonische Strafen und dabei gleichen Lohn für gleiche Arbeit!

Und was bewegt Sie, liebe Leserinnen und Leser? Wenn Sie mitmachen wollen, schicken Sie uns eine Mail an wasbewegtsie@maz-online.de

Von MAZonline