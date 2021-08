Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburgerinnen und Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Thomas Nipprasck (56) aus Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin).

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie vor Ihrem Fenster?

In unserem Haus in Neuruppin. Wenn ich raus schaue, sehe ich unseren blühenden Garten.

Beschreiben Sie doch mal einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

Gegen 6.30 Uhr verlasse ich das Haus und fahre mit dem Auto in die Klinik. Dann folgen Besprechungen, meine Tätigkeit im OP und die Behandlung von Patienten. Dazu kommt Organisatorisches und Abstimmung von Therapiemaßnahmen. Nach Feierabend sind der Einkauf, Kochen, Garten, lesen und Sport dran.

Sie wohnen in Neuruppin – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Die sanierte Innenstadt, die Kunst – und Kulturszene in Neuruppin und Umgebung, sowie die faszinierenden Möglichkeiten, Natur zu genießen.

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Hass gegen Andersdenkende, Rassismus und die Spaltung der Gesellschaft. Die Torpedierung der Meinung anderer, obwohl sie auf sachlicher, wissenschaftlicher Ebene vorgetragen wird. Die vernachlässigte Infrastruktur im Straßenbau aber auch bei Fahrradwegen und der Bahnanbindung. Lange komplizierte Antragswege, Ausschreibungen, trotz hoher Kosten oft Baumängel und Verzögerung, unklare Verantwortlichkeiten.

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Wir bräuchten ein Wahlrecht für Jugendliche ab 16 Jahren. Suffiziente Verwaltungsstrukturen und mehr Digitalisierung.

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Die Möglichkeit, wieder Freunde zu treffen. Restaurantbesuche und der Besuch von öffentlichen Kulturveranstaltungen. Unser Garten am Haus.

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

Ich bin ehrenamtlich engagiert, politisch sehe ich keine Bühne für mich.

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Eine Ausbildungsoffensive für handwerkliche Berufe. Reform der Finanzierung im Gesundheitswesen und der Ausbau der Digitalisierung im Bildungssystem.

Und was bewegt Sie, liebe Leserinnen und Leser? Wenn Sie mitmachen wollen, schicken Sie uns eine Mail an wasbewegtsie@maz-online.de

Von MAZonline