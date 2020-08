Vor fünf Jahren zündeten Neonazis die Nauener Turnhalle an

Potsdam

Vor genau fünf Jahren schockierten Bilder aus dem havelländischen Nauen Menschen weit über Brandenburg hinaus: die Turnhalle des örtlichen Oberstufenzentrums brannte wie eine Fackel, angezündet von Rechtsextremisten. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise sollten dort Zuwanderer provisorisch untergebracht werden. Die Bilder vom 24. August 2015 machten klar: Die Gegner der Willkommenskultur schreckten selbst vor schwersten Straftaten nicht zurück.

Der Wiederaufbau war sehr schnell

Fünf Jahre später ist die Halle ist längst wieder aufgebaut. Gut zwei Jahre hat es gedauert – deutlich kürzer als die juristische Aufarbeitung des Verbrechens, die in Teilen immer noch nicht abgeschlossen ist. „Ein wichtiges Signal“ sei die schnelle Rekonstruktion gewesen, sagt die Linken-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige aus Nauen. Der Kreistag habe mit dem schnellen Beschluss gezeigt: „Wir lassen uns unser Havelland und Nauen nicht kaputt machen!“ Die rechte Zelle sei zerschlagen worden, als die Sicherheitsbehörden im Frühjahr 2016 den NPD-Kommunalpolitiker Maik Schneider als Drahtzieher der Aktion festnahmen und mit ihm fünf weitere junge Männer aus der Gegend überführten.

Die Attacken in Nauen haben aufgehört

Johlige, deren Büro mehrfach beschädigt worden war, sieht zwar derzeit keine feste rechte Struktur mehr im Ort. Sie sagt aber, die Nazi-Schläger aus den 90er-Jahren lebten heute in bürgerlichen Existenz immer noch in Nauen, die Zivilgesellschaft sei relativ schwach. „Ich würde nie die Hand dafür ins Feuer legen, dass so etwas nie mehr passiert in Nauen“, so Johlige. Immerhin: Der Alltagsterror, die eingeworfenen Scheiben und Farbbeutelattacken, hätten aufgehört.

„Die Szene ist ziemlich ruhig geworden“, sagt Laura Schenderlein vom Mobilen Beratungsteam in Potsdam, das Kommunen bei Problemen mit Extremisten unterstützt. Aber ein „Bedrohungspotenzial“ sei immer noch vorhanden. Viele Menschen sprächen ungern noch über den Anschlag. Andererseits fanden rechte Corona-Demos keinen Nachhall in Nauen, die von Rechten jährlich abgehaltene Mahnwache zum 20. April (Datum der Bombardierung Nauens – und Hitlers Geburtstag) sei in diesem Jahr auch ausgefallen.

Bürgermeister sieht „positiven Richtungswechsel“

Bürgermeister Manuel Meger (Ländliche Wählergemeinschaft Nauen) sagt: „Fünf Jahre nach dem Anschlag verspüre ich einen durchaus positiven Richtungswechsel. Die Bürgerinnen und Bürger gehen respektvoll miteinander um.“ Meger spricht von einer „gesunden kulturelle Durchmischung“. Laut dem Landkreis Havelland leben derzeit 257 Flüchtlinge in einer neu gebauten Gemeinschaftsunterkunft in der Stadt.

Der mutmaßliche Haupttäter Maik Schneider (33) ist nach einer anfänglichen Zeit in Untersuchungshaft vorerst wieder auf freiem Fuß. Er ist nach Berlin gezogen und Vater geworden. Das Urteil gegen ihn – neun Jahre Haft, davon der Großteil wegen der Brandstiftung – liegt noch beim Bundesgerichtshof, weil Verteidigung und Staatsanwaltschaft Revision eingelegt hatten. Mittäter Dennis W. (33) sitzt eine siebenjährige Haftstrafe ab, die anderen vier Helfer kamen mit Bewährungsstrafen davon.

Die Täter haben Schulden – womöglich lebenslänglich

Für sie dürfte die eigentliche Strafe eher in der Schadenersatzforderung der Turnhallen-Versicherung liegen. Die macht drei Millionen Euro geltend. Mehrere der Tathelfer haben ihre Schuld eingeräumt, Schneider hat den Zivilprozess noch nicht hinter sich. Gleichwohl dürfte die Millionenforderung bedeuten: Die Nauener Täter werden vermutlich für den größten Teil ihres Lebens sämtliche Einkünfte weggepfändet bekommen, die über der gesetzlichen Pfändungsgrenze liegen. Jeder gute Verdienst, jede Erbschaft, jeder Lottogewinn wird abgeschöpft.

Zu den juristischen Nachwehen des Nauener Feuers gehören auch Anklagen wegen Falschaussagen gegen Prozesszeugen – insbesondere gegen zwei Frauen, die mit ihren Aussagen offenbar die Täter schützen wollten.

