Ohne Herzblut geht es nicht. Zumindest ohne einen, der mit ganzer Kraft für den Erfolg dieser Koalition arbeitet, hat ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen keine Chance. Vergangene Woche in Magdeburg, das Sommerfest der Grünen: Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU) verbreitet gute Laune. Ein humoriges Grußwort, ein paar Komplimente für den kleinen Koalitionspartner, am Ende hebt er das Glas: „Es lebe Kenia!“

Haseloff meint es ernst, kaum einer kämpft mit so viel Energie für dieses in Deutschland bislang einmalige Bündnis. Jetzt könnte es Nachahmer finden, in Sachsen und in Brandenburg. Dort empfängt die SPD am Donnerstag als erstes die CDU zu Sondierungsgesprächen.

Respekt ist die Grundvoraussetzung

Und weil das alles so neu und ein bisschen aufregend ist, wollen plötzlich alle wissen, wie Haseloff das Kunststück fertig bringt, so unterschiedliche Partner beisammen zu halten. Eine von Haseloffs Methoden: Respekt zeigen.

Als am Sonntag nach den ersten Hochrechnungen für Sachsen und Brandenburg der rechte Flügel seiner CDU die Grünen „linksradikal" nennt, ist Haseloff empört. „Widerlich“ nennt er die Aussage in der Talkrunde von Anne Will. Die Grünen seien eine demokratische Partei – so könne man mit einem Partner auf Zeit nicht umgehen.

Drei Jahre Erfahrung hat Haseloff als Chef der Kenia-Koalition, die so heißt, weil die Farben der drei politischen Akteure sich auch in der Flagge des afrikanischen Staates finden. Doch anders als in Brandenburg ist in Sachsen-Anhalt die CDU (schwarz) die stärkste Kraft (siehe Kasten).

Der Ministerpräsident sagt mit Blick auf die Debatten in Brandenburg und Sachsen, Ratschläge stünden ihm nicht zu. Dennoch weiß er, was in Sachsen-Anhalt geholfen hat: „Geduld und Verständnis für andere Meinungen“, sagt er. Jeder Partner müsse für sich Erfolge verbuchen können. Streit dürfe niemand fürchten. Diskussionen gehörten in einer funktionierenden Demokratie dazu.

Kenia – wie geht das eigentlich? Wer die Magdeburger Regierung ansieht, stellt fest: Es geht. Mit vielen Misstönen und schweren Verwerfungen zwar. Aber die Koalition ist noch immer im Amt.

Tausende Familien entlastet

Etliche Erfolge kann sie für sich reklamieren. Jüngere Geschwisterkinder in Krippen und Kindergärten sind seit August beitragsfrei. Jetzt kommen sogar noch jene Kinder hinzu, die ältere Geschwister im Schulhort haben. Tausende Familien im Land werden dadurch entlastet.

In Brandenburg dürfte das die geringste Hürde sein. Alle potenziellen Koalitionäre haben das Thema Beitragsentlastung in ihren Wahlprogrammen. Dass sie nicht komplett von heute auf morgen umgesetzt und gleichzeitig mehr Erzieher für die Kitas eingestellt werden können, ist den Bildungspolitikern der drei Parteien auch klar.

Einigkeit bei Verkehrsthemen

In Sachsen-Anhalt hat die Koalition damit begonnen, den Sanierungsstau bei Landesstraßen und Brücken abzubauen; auch für Radwege ist erstmals ein wahrnehmbarer Betrag dabei. Auch hier könnte Kenia in Brandenburg rasch einig sein. Die CDU hat sich auch für bessere Radwege ausgesprochen. Sie ist in Verkehrsfragen, zum Beispiel beim Ausbau von Bussen und Bahnen, inzwischen nah bei den Grünen.

Die Magdeburger Koalition schafft jetzt die Langzeitstudiengebühren ab, und das ohne jeden Streit. In Brandenburg wäre das kein Thema, weil es so etwas nicht gibt. Die höhere Förderung des Ökolandbaus dagegen schon. Das ist ein wichtiges Thema der Grünen, die es in Sachsen-Anhalt durchgesetzt haben.

Der Anteil der Biohöfe ist dadurch sprunghaft angestiegen, allerdings ausgehend von einem deutlich niedrigeren Niveau als in Brandenburg. In der Landwirtschaft könnte es in Koalitionsgesprächen haken. Die SPD hat sich mit dem bisherigen Minister Jörg Vogelsänger ( SPD) sehr konservativ gezeigt. Die Grünen müssten hier einen Erfolg durchsetzen.

Programmatische Differenzen bei Wolfsjagd

Bei anderen Versprechen hat Kenia in Sachsen-Anhalt noch nicht geliefert. Vor allem in den Schulen: Angekündigt war eine deutlich bessere Unterrichtsversorgung – zu sehen ist davon nichts. Das liegt nicht an fehlendem Geld oder politischen Differenzen, es fehlen Ideen.

In Brandenburg fehlt es wie in anderen Ländern am qualifizierten Lehrpersonal. Die CDU würde beim Thema Unterrichtsausfall vermutlich noch stärker Druck machen, die Grünen beim Thema Inklusion.

Programmatisch liegen die Koalitionäre in Sachsen-Anhalt weit auseinander. Immer wieder hat das zu Konflikten geführt. Da gibt es zum einen harmlosen, eher folkloristischen Streit – etwa dann, wenn die CDU zur Jagd auf den Wolf bläst und die Grünen genervt sind.

Dieses Thema dürfte auch in Brandenburg zu Verwerfungen führen. Daneben aber gibt es die Streitigkeiten, die das Bündnis fast zum Platzen gebracht hätten. Zuletzt war das der Fall, als die Grünen für die Umsetzung des Naturschutz- und Erinnerungsprojekts Grünes Band an der einstigen innerdeutschen Grenze ein Ultimatum setzten.

Eine Gefahr für die Magdeburger Kenia-Koalition ist latent: SPD und Grüne hatten sich entsetzt gezeigt, als im Juni CDU-Fraktionsvize Ulrich Thomas Koalitionen mit der AfD „in zwei oder fünf Jahren“ erwog. Solche Gedankengänge seien aber vorbei, versicherte Haseloff am vergangenen Sonntagabend bei „ Anne Will“.

Tatsächlich aber hat Thomas gerade nachgelegt. Ein neues Vorschlagspapier aus dem vom Fraktionsvize geführten CDU-Kreisverband Harz nennt zwar die AfD nicht explizit, doch es heißt darin: „Zukünftige Regierungsbündnisse müssen für die CDU mit den Parteien erfolgen, mit denen es die größten Schnittmengen gibt.“

Grundsatz der Verlässlichkeit

Verbunden ist der Satz mit Forderungen nach härteren Abschieberegelungen und einem Verbot der Vollverschleierung. In Brandenburgs CDU wird eine Zusammenarbeit mit der AfD bislang ausgeschlossen.

Der CDU-Chef von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, hält bestimmte Prinzipien bei einer Kenia-Koalition für hilfreich: „Nötig ist der Grundsatz der Verlässlichkeit, nur so entsteht Vertrauen“, sagt er. Jede Partei müsse das Gefühl haben, etwas zu erreichen. „Und es hilft, sich persönlich zu kennen, zum Beispiel bei einem schönen Mittagessen.“

Stahlknecht zählt zu jenen, die Kontakte zu den Grünen pflegen. Im Innenressort, das er als Minister verantwortet, funktioniert die Kooperation. Es waren die Grünen, die Stahlknechts Strukturreform für die Polizei über die Ziellinie halfen. In der Vorgängerregierung hatte die SPD das Projekt ausgebremst.

Konflikte zwischen Stadt und Land

Kritisch blickt der CDU-Chef aber auf die Arbeit der grünen Umweltministerin Claudia Dalbert. Er klagt über die „ideologiegetriebene“ Politik der Grünen. 2018 schimpfte die Ministerin im Streit über eine Seilbahn in Schierke im Harz über eine angebliche „Harz-Mafia“ – nahm es aber gleich zurück.

Es sind Konflikte zwischen Stadt und Land, die das einzige grün geführte Ministerium austrägt. Der Leipziger Politologe Hendrik Träger warnt, dass das auch anderswo zur Belastung werden könnte. Kenia könne als „Großstadt-Bündnis“ wahrgenommen werden, von dem sich die Landbevölkerung nicht repräsentiert fühle, sagt er.

Die Grünen in Magdeburg machen Mut für Kenia II. „Die Zeit der Zweier-Konstellationen scheint vorbei“, sagt Landeschefin Susan Sziborra-Seidlitz. Wie Haseloff redet sie seit der Wahl viel von staatspolitischer Verantwortung aller demokratischen Parteien. Ganz so wie Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben.

