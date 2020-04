Potsdam/Wildau/Eberswalde/Brandenburg/Havel

Die Hochschulen in Brandenburg unterrichten schon seit Mitte März in „ Quarantäne“. Seit der zweiten Woche funktioniere alles „wunderbar“, sagt Ulrike Tippe, Präsidentin der Technischen Hochschule Wildau. Auch in Brandenburg an der Havel und Eberswalde begannen die Vorlesungen schon am 16. März. Dass Studierende und Lehrende erstmal aber nicht in die Hochschulen kommen dürfen, war erst drei Tage vorher klar. In der kurzen Zeit musste der komplette Betrieb auf digital umgestellt werden.

Alle geplanten Veranstaltungen finden statt

An allen Hochschulen werden derzeit alle geplanten Seminare und Vorlesungen auch abgehalten. Studiengänge, die auf Interaktion oder praktischen Anteilen in Laboren oder Werkstätten basieren, können aber nicht eins zu eins aus der Ferne unterrichtet werden. Die Hochschulen hoffen deshalb, dass es zumindest gegen Semesterende im Sommer einige Wochen Präsenzzeit geben kann.

Von dpa/bb