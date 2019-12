Klimaziele im Verkehr: Vorschläge des Umweltbundesamts stoßen auf Kritik

Potsdam

Um die deutschen Klimaziele im Verkehr zu erreichen, hat das Umweltbundesamtes drastische Maßnahmen empfohlen: Tempo 120 auf Autobahnen, höhere Steuern auf Diesel, Abschaffung der Pendlerpauschale, höhere Lkw-Maut. Die Behörde veröffentlichte am Donnerstag ein entsprechendes Positionspapier, das zu teils heftigen Reaktionen führte – auch im Land Brandenburg.

Scharfe Kritik aus Brandenburg

Der Präsident des Landkreistages Brandenburg, Wolfgang Blasig ( SPD), übte scharfe Kritik. Die Pendlerpauschale aus Klimaschutzgründen abschaffen sei eine Idee, auf die man vielleicht „am Spittelmarkt in Berlin-Mitte“ kommen kann, aber nicht im ländlich geprägten Brandenburg. Der Realität in einem Flächenland würden solche Vorschläge nicht gerecht werden. „Ein erheblicher Teil der Pendler habe nicht die Möglichkeit, einfach vom Auto auf die Eisenbahn umzusteigen“, sagte Wolfgang Blasig, der Landrat von Potsdam-Mittelmark ist, der MAZ.

Görke : Abschaffung ist sozial ungerecht

Auch die oppositionelle Linke im Brandenburger Landtag lehnt den Verzicht auf die Entfernungspauschale ab, die es für eine Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte gibt und die bei derzeit 30 Cent pro Kilometer liegt. „Eine Abschaffung ohne Kompensation ist völlig unrealistisch und sozial ungerecht“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Linken-Fraktion und frühere Finanzminister Christian Görke. Dagegen hält er ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern unter Klimaschutzaspekten für „vertretbar“. In Brandenburg sei Tempo 120 bereits schon auf vielen Autobahnabschnitten Realität, so Görke.

Das Papier des Umweltbundesamtes war bereits im Juni erstellt worden, als die Bundesregierung ihr Klimapaket vorbereitete. Inzwischen ist das „Klimaschutzprogramm 2030“ beschlossen, allerdings sucht der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat noch Kompromisse zu Plänen wie der Pendlerpauschale. Auch die Maut für Lkw müsste aus Sicht des Umweltbundesamts stark steigen. Dahinter steht das Ziel, Waren verstärkt auf der Schiene statt auf der Straße zu transportieren. Das Umweltbundesamt schlägt unter anderem eine Quote für neue Elektroautos vor.

Grünen-Chef Rostock begrüßt Pläne weitgehend

Aus Sicht des Autofahrerclubs ADAC gehen die Vorschläge an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen völlig vorbei. Fortschritte beim Klimaschutz seien dringend erforderlich, gerade der Verkehr müsse dazu in Zukunft mehr beitragen. „Allerdings muss dabei die Mobilität für die Menschen bezahlbar bleiben“, sagte eine Sprecherin.

Die Grünen in Brandenburg hingegen begrüßten weitgehend die Pläne des Umweltbundesamtes. Der Landesvorsitzende Clemens Rostock sagte der MAZ, die Vorschläge würden einmal mehr zeigen, „wie ungenügend das Klimapäckchen der Bundesregierung“ geschnürt sei. „Uns ist wichtig, dass die Einnahmen aus einer CO2-Steuer über ein einheitliches Energiegeld an die Bürger zurückgezahlt werden, um die höheren Kosten sozial abzufedern“, so Rostock. Die neue Koalition in Brandenburg werde sich für eine Stärkung des Nahverkehrs und bessere Bedingungen für den Radverkehr einsetzen.

Von Igor Göldner und Ulrich Wangemann