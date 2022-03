Vorsorge gegen Atomunfall: So bunkert Brandenburg Jodtabletten 

Potsdam

Die Kampfhandlungen auf dem Gelände eines ukrainischen Atomkraftwerks haben den Europäern einen gehörigen Schrecken eingejagt und Erinnerungen an die Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986 wach werden lassen. Ein atomarer Unfall oder Akt des Terrorismus, in dessen Folge Strahlung bis nach Deutschland gelangen könnte, erscheint plötzlich als reale Bedrohung. Wie ist Brandenburg auf den Fall der Fälle vorbereitet?

„Im Land Brandenburg sind für den radiologischen Notfall Kaliumjodidtabletten in den Landkreisen und kreisfreien Städten bevorratet und können auf Weisung ausgeteilt werden“, sagt Dominik Lenz, Sprecher beim Gesundheitsministerium in Potsdam auf MAZ-Anfrage. „Die Gesundheitsämter haben genug davon“, so Lenz.

165.000 Rationen in Teltow-Fläming

So teilt etwa der Landkreis Teltow-Fläming auf MAZ-Anfrage mit, es seien 165.000 Kaliumjodidtabletten „für den Ernstfall zentral eingelagert“. Sie würden „im Fall eines atomaren Unfalls, nach Meldung durch das Innenministerium, entsprechend der Notfallplanung durch das Gesundheitsamt ausgegeben und unter Federführung des Brand- und Katastrophenschutzes der Kreisverwaltung an die betroffenen Städte, Gemeinden und Ämter verteilt.“

Die Kreisverwaltung des Havellands ließ wissen, Tabletten seien „dezentral in den Städten und Gemeinden gelagert“. Der Rathaussprecher von Frankfurt (Oder) versicherte, man habe „für jede Bürgerin/jeden Bürger eine Dosis Kaliumjodid eingelagert“.

Unter 18-Jährige und Schwangere bevorzugt

Die Tabletten würden im Fall eines Atomvorfalls vor allem an unter 18-Jährige sowie an Schwangere abgegeben, sagt Gesundheitsministeriumssprecher Lenz. Die Vergabe erfolge im Falle eines atomaren Zwischenfalls an zentralen Orten in Kreisen und Städten.

Hintergrund ist der bei Erwachsenen oft gesättigte Jodhaushalt, während Kinder und Jugendliche sowie Schwangere weniger Jod im Körper haben. Bei Atomunfällen kann radioaktives Jod freigesetzt werden, sich in der Schilddrüse anreichern und später Krebserkrankungen begünstigen. Deshalb versucht man, mit der Gabe von Jodtabletten für eine Sättigung im Körper zu sorgen, so dass sich das schädliche radioaktive Jod nicht absetzen kann („Jodblockade“).

Ministerium warnt vor vorsorglicher Einnahme

Allerdings wäre es kontraproduktiv, wenn Bürger vorsorglich Jod-Pillen schlucken würden. „Zur Zeit wird dringend davon abgeraten, zusätzliches Jod in irgendeiner Form einzunehmen“, sagt Ministeriumssprecher Lenz. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz kann eine vorbeugende Einnahme der Tabletten Nebenwirkungen bis hin zu akutem Herz-Kreislaufversagen nach sich ziehen. Das Gesundheitsamt von Teltow-Fläming teilte mit, dass „einige Apotheken der Region bereits verstärkte Nachfrage nach Jodtabletten verzeichnet“ hätten. Jedoch drohten bei Selbstmedikation Schilddrüsenstörungen. Von der prophylaktischen Einnahme sei „dringend abzuraten“.

Außerdem urteilte das Ministerium Ende vergangener Woche – also nach der Schießerei auf dem Atomkraftwerks-Gelände: „Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine sind Sorgen bezüglich einer radioaktiven Belastung in Deutschland unbegründet.“ Das ist nach MAZ-Informationen auch die Einschätzung des Ukraine-Krisenstabs der Landesregierung gewesen, der am Montag getagt hat.

Von Ulrich Wangemann