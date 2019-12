Wurden Schwerstkranke homöopathisch behandelt?

Potsdam

Das Gesundheitshaus „Metatron“ in Liepe ( Havelland) ist in die Kritik geraten. Das ZDF-Magazin „Frontal 21“ berichtete über den Verdacht, in der Einrichtung wurden schwerstkranke Menschen lediglich homöopathisch behandelt.

Außerdem soll in einem nahe gelegenen Kinderheim durch die Leiterin des Gesundheitshauses „schamanische Rituale“ bei zum Teil schwer traumatisierten Kindern durchgeführt werden. Das Gesundheitshaus im Havelland, das 2018 zehnjähriges Bestehen feierte, kümmert sich auch um Kinder, die Opfer von Vernachlässigung, Missbrauch und sexueller Gewalt wurden.

Linke stellt dringliche Anfrage

Die Kritik soll jetzt ein parlamentarisches Nachspiel im Landtag haben. Die oppositionelle Linke will in der Landtagssitzung kommende Woche eine dringliche Anfrage an die Landesregierung stellen. „Die Vorwürfe wiegen schwer“, erklärte die Fraktionschefin der Linken, Kathrin Dannenberg. Die Vorwürfe gegen die Einrichtung der öffentlichen Jugendhilfe müssten schnell und umfassend aufgeklärt werden.

Die Chefin schweigt

Ein ehemaliger Bewohner schildert in dem ZDF-Beitrag, dass das Gesundheitshaus „sektenartig“ geführt werden würde. Er selbst habe den Ausstieg erst nach mehreren Versuchen geschafft. Wo hörten alternative Heilmethoden auf und wo fange Scharlatanerie an, fragen die Autoren des Beitrags.

Die Chefin des Hauses wollte sich zu den Vorwürfen vor der Kamera nicht äußern. Schriftlich wurde dem ZDF mitgeteilt: „Wir sehen keine Veranlassung, unser pädagogisches und therapeutisches Konzept in die Öffentlichkeit zu tragen, geschweige denn Stellung zu beziehen oder irgendetwas zu verteidigen.“

Zu Wort kommt in dem Beitrag auch eine Psychologin, die Zweifel äußerte, ob angesichts der Schwere der Vorwürfe das Heim so weiter arbeiten dürfe. „Also, ein Heim mit solch einem verqueren, irrationalen Konzept, das überhaupt aller pädagogischen Grundlagen entbehrt, darf im Grunde genommen nicht bewilligt werden, darf eigentlich nicht weiterarbeiten. Da müsste sofort die Heimaufsicht einschreiten.“

Das zuständige Jugendamt sieht keinen Handlungsbedarf. „Die konzeptionelle Ausrichtung entspricht den sozialpädagogischen Anforderungen“, teilte das Amt dem ZDF mit. „Homöopathische oder schamanische Bezüge als ergänzender Leistungsbereich zu einem Konzept im Sinne der Jugendhilfe sind zulässig. Entsprechende Denkansätze und Haltungen können mit der Arbeit einhergehen. Sie stellen keine Kindeswohlgefährdung dar.“

Von Igor Göldner