Potsdam

Alle Jahre wieder bringt der Handelsverband eine Ausweitung der Sonntagsöffnungen ins Spiel. So auch in diesem Jahr. Diesmal geht es nicht um die Belebung von Innenstädten oder die Stärkung der Einzelhändler gegen die übermächtige Internetkonkurrenz, nein, diesmal geht es um Corona. An allen vier Adventssonntagen sollen die Geschäfte öffnen dürfen, fordern sowohl der Handelsverband als auch die Verbraucherzentrale (und die FDP ist sowieso immer für mehr Shopping zu haben).

Das Argument für mehr Verkaufstage mag ein wenig vorgeschoben wirken, es ist aber nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn sich die Ströme der Konsumfreunde im Weihnachtsgeschäft auf sieben Tage verteilen würden, gäbe es tendenziell weniger Gedränge – und damit hätte das Virus ein wenig schlechtere Chancen, sich zu verbreiten.

Die Landesregierung hat dieser Forderung schon eine Absage erteilt, und die Gewerkschaft Verdi stellt schon mal eine Klage in Aussicht. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass es im Frühjahrs-Lockdown den Supermärkten erlaubt wurde, auch sonntags zu öffnen. Das war einerseits eine Reaktion auf die Hamsterkäufe, wurde aber auch explizit damit begründet, dass sich so die Kundenströme entzerren. Warum soll das jetzt nicht mehr gelten?

Von Torsten Gellner