Potsdam

Am 26. Mai war Super-Wahlsonntag in der Mark. Bei der Europawahl in Brandenburg setzte sich die AfD entgegen dem Bundestrend mit 19,9 Prozent vor CDU und SPD an die Spitze und legte im Vergleich zu 2014 um mehr als elf Prozentpunkte zu.

Bei den Kommunalwahlen wählten die Brandenburger nicht nur 14 Kreistage und die Stadtverordnetenversammlungen der vier kreisfreien Städte, sondern auch insgesamt 413 Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte sowie ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher in Ortsteilen. Hier kommt der Überblick für das westliche Brandenburg:

>> Die Sitzverteilung aller neuen Kreistage und SVV in den kreisfreien Städten Brandenburgs gibt es hier

Dahme-Spreewald

AfD, Grüne, Wählergruppen und Einzelbewerber gewinnen bei der Kommunalwahl auch in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten. Die etablierten Parteien SPD, CDU und Linke können vielfach ihre Spitzenposition halten, verlieren aber deutlich. Die AfD ist umso erfolgreicher, je ländlicher und berlinferner die jeweilige Kommune ist. Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

Mittenwalde, die Gemeinden Halbe und Schwerin sowie die Stadt Märkisch Buchholz im Amt Schenkenländchen werden derzeit noch ausgezählt.

***

Teltow-Fläming

AfD, Grüne, Wählergruppen und Einzelbewerber gewinnen bei der Kommunalwahl auch in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten. Die etablierten Parteien SPD, CDU und Linke können vielfach ihre Spitzenposition halten, verlieren aber deutlich. Die AfD ist umso erfolgreicher, je ländlicher und berlinferner die jeweilige Kommune ist. Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

Die Ergebnisse der Gemeinde Niedergörsdorf sowie der weiteren Gemeinden des Amtes Dahme lagen noch nicht vor.

***

Potsdam-Mittelmark

In den Gemeinden des Hohen Flämings verlieren die großen Parteien Stimmanteile. Neben einer profitierenden AfD verlieren sie Stimmen oft vor allem an kleine Wählervereinigungen, Listen und Einzelbewerber. So hat in Treuenbrietzen die Bürgerinteressenvereinigung Stadt und Dörfer die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung klar gewonnen. In einigen Ämtern ist die Auszählung auch am Montagmittag noch nicht beendet – hier kämpfen die Wahlhelfer weiter mit der Fülle an Briefwahlzetteln. Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

Im Amt Brück ist die Auszählung noch nicht abgeschlossen.

***

Havelland

Die großen Parteien verlieren auch in den Gemeinden im Havelland flächendeckend an Zuspruch. Vielerorts können sie ihre Spitzenpositionen halten. AfD und kleine Wählergemeinschaften sitzen ihnen aber vermehrt im Nacken. Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

Kommunalwahl KWahl GVV/SVV 2019 Quelle: Detlev Scheerbarth

***

Ostprignitz-Ruppin

Die großen Parteien haben vielerorts Verluste hinnehmen müssen. Besonders traf es die Linke. Dafür haben ganz neu aus der Taufe gehobene Wählerbündnisse wie „Kyritz macht“ in Kyritz aus dem Stand große Erfolge erzielt. In den ländlichen Bereichen werden örtliche Wählerbündnisse immer mehr zur Macht.Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

***

Prignitz

Die etablierten großen Parteien verlieren, ganz neue Wählerbündnisse holen aus dem Stand zweistellige Prozentwerte bei den Kommunalwahlen. Auch in der Prignitz wird die politische Landschaft bunter. Dominierende Parteien gibt es in den Kommunalparlamenten kaum noch. Dafür werden die örtlichen Wählerbündnisse immer mehr zur Macht. Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

***

Oberhavel

In der Havelstadt Zehdenick (Oberhavel) fand am 26. Mai auch die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters statt. Die Wähler gaben dem parteilosen Bert Kronenberg (43%) und dem CDU-Kandidaten Waldemar Schulz (22,7%) die meisten Stimmen. Beiden bestreiten somit am 16. Juni 2019 eine Stichwahl. Die wichtigsten Ergebnisse im Newsblog:

Für die Gemeinde Mühlenbecker Land liegen einen Tag nach der Kommunalwahl 2019 noch keine Ergebnisse vor. Das teilte Wahlleiterin Angela Müller soeben mit. Laut ihrer Schätzung werde sich die Bekanntgabe der Ergebnisse voraussichtlich gar noch bis zum morgigen Dienstag verzögern.

Die Hennigsdorf er Sozialdemokraten holen bei der Kommunalwahl 27,4 Prozent der Stimmen, hinter ihnen landet die AfD aus dem Stand auf Platz zwei. Deren Spitzenkandidat Dietmar Buchberger will eine konstruktive Zusammenarbeit.

Nach Ende der Auszählung am Montagnachmittag in Velten: Wie bei der vergangenen Kommunalwahl siegt nach dem vorläufigen Zwischenergebnis wieder Pro Velten, das mit sieben Sitzen in der Stadtverordnetenversammlung einen mehr bekäme als die SPD.

Und auch in Velten ist nun der letzte der elf Wahlkreise der Stadtverordnetenversammlung ausgezählt. Das vorläufige Endergebnis sieht damit wie folgt aus:



Pro Velten 31,6 %, 7 Sitze

SPD 27,1 %, 6 Sitze

AfD 13,7 %, 3 Sitze

CDU 11,1 %, 2 Sitze

Die Linke 9,5 %, 2 Sitze

NPD 3,9 %, 1 Sitz

FDP 3,1 %, 1 Sitz

Auch Oberkrämer bekommt neue Ortsbeiräte. Das sind die Ergebnisse aus den sieben Ortsteilen - die Zahlen aus Bötzow lassen noch auf sich warten.

Die Ergebnisse der Ortsbeiratswahlen in Beetz, Kremmen und Sommerfeld stehen noch aus. Alle anderen Ortsbeiräte in Kremmen und seinen Ortsteilen stehen jedoch inzwischen fest.

Die CDU zieht in Fürstenberg/Havel mit einem leichten Verlust, aber dennoch als stärkste Kraft ins Stadtparlament ein. Neu dabei ist die AfD mit drei Mandaten sowie die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz mit einem Sitz.

In Gransee bleibt in der Stadtverordnetenversammlung fast alles so, wie es ist: Elf der 18 Mandate im Stadtparlament bekommen die beiden Parteien CDU und SPD, nämlich sechs und fünf. Neu dabei sind die Grünen und die Piraten.

Das Endergebnis der Stadtverordnetenwahl in Velten steht noch aus, erst zehn von elf Stimmbezirken sind ausgezählt. Wie die Stadt Velten mitteilt, wurde die Auszählung der Stimmen nach mehr als acht Stunden in der Nacht schließlich abgebrochen. Ab 10 Uhr geht die Auszählung weiter. Gezählt wird im Bürgerservice, die Prozedur ist öffentlich.

Nach zehn von elf ausgezählten Stimmbezirken liegt gegenwärtig Pro Velten mit 31,1 % vor der SPD mit 27,4 %. Abgeschlagen folgt auf Platz 3 die AfD mit 13,7 %.

Welche 56 Kandidaten sitzen zukünftig im Kreistag und entscheiden in den nächsten fünf Jahren über Geschicke und Entwicklung in Oberhavel ? Wir haben alle 56 Namen.

Die Wählergemeinschaft „Bürger im Fokus“ (B.i.F.) hat in Birkenwerder bei der Wahl der Gemeindevertreterversammlung am Sonntag mit 24,1 Prozent die meisten Stimmen geholt. Auf Platz zwei folgt Pro Birkenwerder mit 17 Prozent der Stimmen.







Bei den Stadtverordneten in Zehdenick konnten sich die Wählergemeinschaften behaupten, die großen Parteien müssen hingegen Verluste hinnehmen. Im vorläufigen Ergebnis fehlt noch ein Teil der Stimmen aus der Briefwahl.

Der zukünftige Kreistag in Oberhavel ist fix. Es gab einige Verschiebungen, das sind die vorläufigen Zahlen.



Das vorläufige Endergebnis:

CDU 18,9 %

SPD 17,9 %

AfD 14,8 %

Grüne/B 90 12,8 %

Die Linke 12,3 %

BVB/Freie Wähler 6,5 %

FDP 5,2 %

BfO 2,3 %

LGU 1,6 %

Piraten 1,5 %

Pro Velten 1,4 %

Tierschutzpartei 1,2 %

NPD 0,9 %

BB 0,9 %

Die Partei 0,8 %

Die Unabhängigen 0,5 %

DUB 0,5 %

Mit 21,04 Prozent der Stimmen ist die CDU in der Stadtverordnetenversammlung Hohen Neuendorf die stärkste Kraft. Es folgen die Grünen (17,80 Prozent) und die SPD (14,84 Prozent).

In Glienicke hat die SPD bei der Gemeindevertreterwahl mit 23,2 Prozent die meisten Stimmen geholt. Zweitstärkste Kraft ist mit 20,4 Prozent der Stimmen die CDU vor den Grünen mit 16 Prozent.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Von MAZonline