Am Montag fand in Potsdam die einzige Podiumsdiskussion mit allen sieben Spitzenkandidaten vor der Brandenburg-Wahl statt. Es ging um die Energiewende, Verkehr, Lehrermangel und andere Probleme in der Mark. Wer das mitunter hitzige Gespräch verpasst hat, kann es hier noch einmal anschauen.