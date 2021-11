Wahlkampf um AfD-Vorsitz: Es geht ums Image

Potsdam

Der Machtkampf um den Vorsitz der AfD-Brandenburg ist in die erste Runde gegangen. Zur Wahl stehen drei Kandidatinnen und Kandidaten, die unterschiedliche Strömungen der Partei vertreten. Da ist die Kalbitz-Vertraute Bessin, die dem offiziell aufgelösten rechtsextremen „Flügel“ nahe steht. Da ist René Springer, der sich so bürgerlich gibt wie sein Mentor Alexander Gauland und da ist Steffen Kubitzki, der eher moderate Töne anschlägt, wenn es um die Ausrichtung der Partei geht. Alle drei haben angekündigt, die Partei zur stärksten Kraft im Landtag machen zu wollen.

Wird die AfD zur Volkspartei?

Wird die AfD also doch noch Volkspartei? Eher nicht. Denn der Landesverband der AfD in Brandenburg ist nach rechts weit offen – von den Mitarbeitern der Fraktion bis zum Fraktionsvorsitzenden. Vom Verfassungsschutz wird die Partei als „rechtsextremer Verdachtsfall“ eingestuft. An dieser ideologischen Ausrichtung wird auch ein neuer Vorsitz nichts ändern, zumindest nicht intern.

Für „stärkste Kraft“ wird es vermutlich nicht reichen

Äußerlich dürfte es dagegen einige Anpassungen geben, sollten Kubitzki oder Springer das Rennen machen: weniger Rüpelhaft, weniger explizit in den Aussagen. Es geht ums Image. Ob das reicht, um stärkste Kraft zu werden, ist allerdings fraglich. Zumal es angesichts der jetzigen personellen und inhaltlichen Aufstellung der Partei mit einem Koalitionspartner für eine Regierungsbildung eher schwierig werden dürfte. Volkspartei adé.

Von Gesa Steeger