Potsdam

Showdown im Wahlkreis 61: Bei der Bundestagswahl am 26. September treten in Potsdam und Umgebung mit Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Olaf Scholz (SPD) zwei Kanzlerkandidaten gegeneinander an. Mit ihnen gehen weitere 15 Kandidaten ins Rennen um das Direktmandat. Der Wahlkreis umfasst Potsdam, Potsdam-Mittelmark II und Teltow-Fläming II.

Am Tag nach dem Kanzlerkandidaten-Triell zwischen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet (CDU) diskutierte die MAZ mit den sechs Kandidatinnen und Kandidaten, die für die im Bundestag vertretenen Parteien antreten. Die MAZ hat die Veranstaltung live aus dem Nikolaisaal in Potsdam gestreamt. Unterstützt wurde die Veranstaltung von Pro Brandenburg.

MAZ-Talk zur Bundestagswahl im Wahlkreis 61 Die MAZ diskutiert im Potsdamer Nikolaisaal mit den sechs Kandidatinnen und Kandidaten, die für die im Bundestag vertretenen Parteien antreten. Auf dem Podium: Saskia Ludwig (CDU), Olaf Scholz (SPD), Norbert Müller (Die Linke), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Linda Teuteberg (FDP), Tim Krause (AfD). Moderatoren sind MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar und Vizechefredakteurin Anna Sprockhoff.

Auf dem Podium: Saskia Ludwig (CDU), Olaf Scholz (SPD), Norbert Müller (Die Linke), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Linda Teuteberg (FDP), Tim Krause (AfD). Die Moderation übernehmen MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar und Vizechefredakteurin Anna Sprockhoff.

Von MAZonline