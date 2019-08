Potsdam

Für Landtagswahl am 1. September erwartet Landeswahlleiter Bruno Küpper eine deutlich höhere Beteiligung als 2014. „Wahl ist interessanter für die Staatsbürger“, sagte Küpper am Montag vor der Presse in Potsdam. Ein guter Indikator sei die Briefwahl. Schon jetzt, also knapp drei Wochen vor der Wahl, liege die Nachfrage um zehn Prozent höher als eine Woche vor der Wahl im Jahr 2014. Der Wahlleiter rechnet nach eigenen Worten mit einer Beteiligung „deutlich über 50 Prozent oder sogar 60 Prozent“. Dies würde im Vergleich mit dem historisch niedrigen Schnitt von 2014 –damals waren es knapp 48 Prozent – ein Plus von rund zehn Prozent bedeuten.

Küpper verwies auf die Kommunal- und Europawahlen im Mai dieses Jahres, an denen 58 beziehungsweise 59 Prozent aller Wahlberechtigten teilgenommen hatten. „Wenn der Wähler meint, dass es um etwas geht, geht er auch zur Wahl (...) und dieses Mal wird das so sein“, kommentierte Küpper die Entwicklung.

Grüne haben höchsten Frauenanteil

Der Frauenanteil bei den Bewerbern für die Landtagswahl ist den Angaben zufolge seit 1994 kontinuierlich gestiegen - von 28,5 Prozent auf nun 32,9 Prozent. Dabei ragen die Grünen heraus, bei denen der Frauenanteil bei den Bewerbern vor allem im Vergleich zu 2014 erheblich stieg - von 38,3 auf 48,1 Prozent.

Die brandenburgische Landtagspräsidentin Britta Stark enthüllt am 6. Oktober 2015 das Brandenburger Wappentier, einen weißen Adler, in der Lobby des Stadtschlosses in Potsdam. Quelle: ZBRalf Hirschberger

Mit Blick auf die Wahl nennt Küpper drei „interessante“ Wahlkreise. Zum einen sei das der Wahlkreis 14, in dem die SPD-Spitzenkandidatin Britta Stark und der Spitzenkandidat der Linken, Fraktionschef Ralf Christoffers, gegeneinander antreten. 2014 hatte Stark das Rennen gegen Christoffers knapp für sich entschieden – mit nur acht Stimmen Vorsprung. Bei der bevorstehenden Wahl habe in dem Wahlkreis der Kandidat der Freien Wähler, Péter Vida gute Chancen direkt in den Landtag einzuziehen. Gewinnt Vida das Direktmandat, würde er weitere Abgeordnete für die Freien Wähler mit sich ziehen können – deshalb hänge einiges ab von diesem Dreikampf, erläuterte Küpper.

Profitiert Senftleben vom AfD-Aussetzer?

Auch der Ausgang der Wahl im Wahlkreis 38 sei spannend, sagte Küpper weiter. Dort wurde der AfD-Direktkandidat wegen zwei fehlender Unterschriften vom zuständigen Kreiswahlausschuss nicht zugelassen. Es ist der Wahlkreis von CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben. Die Frage sei, wem die AfD-Wähler wegen des fehlenden Kandidaten dort ihre Stimme geben werden.

Den dritten interessanten Wahlkreis sieht der Landeswahlleiter in Forst. Im Wahlkreis 41 tritt Ministerpräsident Dietmar Woidke an ( SPD). Bei der Kommunalwahl im Mai hatte in der Stadt die AfD stark abgeschnitten.

Nach der jüngsten Forsa-Umfrage im Auftrag der MAZ vom 9. August liegt in Brandenburg die AfD mit 21 Prozent vorn – vor der CDU mit 18 Prozent und der SPD mit 17. Die Grünen kämen auf 16 Prozent, die Linke auf 14 Prozent.

Es könnte mehr Überhangmandate geben

Der Landtag könnte mehr Sitze bekommen als der bisherige, denn Küpper rechnet mit einer leichten Zunahme der Überhangmandate. Diese Mandate entstehen, wenn eine Partei mehr Direktmandate über die Erststimme erhält, als ihr nach Zweitstimmen zustehen – zwei bis drei solcher Extra-Parlamentssitze erwartet der Wahlleiter. Bislang gibt es dergleichen nicht im Landtag in Potsdam.

Drei 18-Jährige treten zur Wahl als Kandidaten an: Die beiden Grünen-Nachwuchspolitiker Philipp Maaßen aus Blankenfelde-Mahlow und Vincent Bartolein aus Brandenburg/Havel stellen sich zur Wahl, ebenso Maximilian Horn aus dem Kreis Oberhavel für „Die Partei“. Ältester Kandidat ist der 76 Jahre alte Rainer Schneewolf aus der Prignitz.

Der Landeswahlleiter von Brandenburg, Bruno Küpper, hält ein Muster des Stimmzettels für die Landtagswahl am 1. September 2019 hoch. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Wahlberechtigt sind 2,12 Millionen Brandenburger, darunter etwa 100.000 Erstwähler und 51.000 Bürger im Alter von 16 bis 18 Jahren.

Bei der Auszählung ist Publikum willkommen

In den 3835 Wahlbezirken werden etwa 27.000 Wahlhelfer am Sonntag für einen korrekten Ablauf der Abstimmung sorgen. Wahlleiter Küpper wies darauf hin, dass die Auszählung der Stimmen öffentlich ist. Wer daran teilnehmen wolle, könne dies tun, sofern genug Platz sei. „Jedermann ist willkommen“, so der ehemalige Polizeipräsident von Potsdam, der seit zehn Jahren die Wahlen in Brandenburg leitet.

Am 1. September können sich die Wähler in Brandenburg unter elf Parteien für die Zweitstimme entscheiden. 13 Parteien hatten ihre Landesliste eingereicht. Zugelassen wurden die Listen der Parteien SPD, CDU, Linke, AfD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Piraten, Ökologisch-Demokratische Partei, Tierschutzpartei und V-Partei³ (Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer). Die Listen der „Łužyska Alianca - Lausitzer Allianz“ (LA) und der Satirepartei „Die Partei“ hatten die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt.

Die Länge der Stimmzettel bewegt sich zwischen 33 und 39 Zentimetern. Die meisten Wahlkreisbewerber gibt es nach Küppers Angaben in den Wahlkreisen 10 (Uckermark III/ Oberhavel IV) und 22 ( Potsdam II).

Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis am Wahltag rechnet der Landeswahlleiter nicht vor 23 Uhr.

Von Ulrich Wangemann und Silke Nauschütz