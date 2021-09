Potsdam

Demokratie lebt von Debatten, eigentlich entstand sie auf Marktplätzen, auf den Gängen von antiken Philosophenschulen – und in Kneipen. Was bei historischen Abbildungen immer auffällt: Die Menge ballt sich ums Rednerpult. Derzeit sieht es ganz anders aus. Die Wirklichkeit in der Corona-Pandemie stellt die Demokratie deshalb vor Herausforderungen: Vereinzelung ist Gift für die Demokratie. Deshalb haben die Gerichte so oft politische Versammlungen zugelassen, obwohl Ärzte die Hände über dem Kopf zusammenschlugen.

Kandidieren leichter gemacht

Konsequenterweise kommt die Politik jetzt einer Gerichtsentscheidung zu den sogenannten Unterstützerquoren zuvor – das Landesverfassungsgericht hatte einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben. Denn wer irgendwo zwischen Perleberg und Elbe-Elster für ein Direktmandat kandidieren will, muss schon vor dem eigentlichen Wahlkampf Klinken putzen. Etwa hundert Bürger müssen sich für ihn oder sie in Unterstützerlisten eintragen, sonst wird das nichts mit der Kandidatur. Wie sollen sie das tun, wenn das Rathaus abgeschlossen ist wegen Homeoffice?

Es ist also richtig, in Pandemiezeiten weniger Unterschriften zu verlangen. Es wäre eine gute Idee, diese Regelung auch nach der Pandemie beizubehalten. Man kann ja froh sein, wenn überhaupt jemand ein Mandat haben will.

Von Ulrich Wangemann