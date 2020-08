Potsdam

Die von CDU/ CSU und SPD vereinbarten Veränderungen des Wahlrechtes für die Bundestagswahl im nächsten Jahr werden auch von Bundestagsabgeordneten der Oppositionsparteien aus Brandenburg heftig kritisiert. FDP, Grüne und Linke nannten sie am Mittwoch völlig ungeeignet, das Problem des ständig wachsenden Bundestags zu lösen. Die Koalitionsparteien dagegen sehen einen vernünftigen Kompromiss. Ein Überblick über die Meinung Brandenburger Abgeordneter im Bundestag.

Linke: Reform hebelt das Wahlrecht aus

Die parteilose Abgeordnete der Linken-Fraktion, Anke Domscheit-Berg nennt den Vorschlag der Großen Koalition „keine Reform, nicht mal ein Reförmchen es ist Kosmetik an der Oberfläche“, die keine der drängenden Fragen beantworte. Das Parlament sei weiterhin vor allem eines „alter, weißer Männer“. Höchste Priorität einer Reform müsste die Sicherstellung der Parität sein. „Ich finde es skandalös, dass mit einem 70 Prozent Männeranteil im aktuellen Bundestag darüber entschieden wurde, welche ärztlichen Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen es legal geben darf“, sagt Domscheit-Berg. Außerdem sei es dringend, das Wahlrechtsalter für die Bundestagswahl auf 16 Jahre abzusenken.

Anzeige

Das ist der Vorschlag der GroKo für eine Wahlrechtsreform Die von der großen Koalition geplanten Änderungen am Wahlrecht werden nicht zu einer deutlichen Verkleinerung des Bundestags führen – das haben neben Oppositionsparteien auch Wahlforscher am Mittwoch festgestellt. Im Koalitionsausschuss kam eine Art Stufenmodell heraus. Stufe eins für die Bundestagswahl 2021 sieht eine Minireform vor, der große Wurf soll dann in Stufe 2 erst 2025 folgen. Für die Wahl 2021 soll es zwei Änderungen geben. Erstens können Überhangmandate einer Partei teilweise mit ihren Listenmandaten verrechnet werden – unter Wahrung einer ausgewogenen Verteilung der Mandate auf die Bundesländer. Und zweitens sollen bis zu drei Überhangmandate nicht mehr durch Ausgleichsmandate kompensiert werden, wenn die Regelgröße des Bundestags von 598 Sitzen überstiegen wird. Bei der Zahl von 299 Wahlkreisen soll es bleiben.

Auch ihr Fraktionskollege Norbert Müller kritisiert, dass drängende Probleme nicht angegangen worden seien. Der Vorschlag der Koalition hebele zudem faktisch das Verhältniswahlrecht aus, schreibt Müller. „Angesichts von knappen Mehrheiten können die drei nicht ausgeglichenen Direktmandate wahlentscheidend sein.“

Weitere MAZ+ Artikel

FDP : Türöffner für XXL-Bundestag

Martin Neumann von der FDP hält den Vorschlag für einen „Türöffner für einen XXL-Bundestag in der kommenden Legislaturperiode“. Die Koalition habe es verpasst, einen dringenden Reformprozess einzuleiten, der die Arbeitsfähigkeit des Parlaments auch für die kommenden Bundestage sicherstellt.

Es bleibe bei einer zu großen Anzahl der Wahlkreise, die mit den entsprechenden Überhangs- und Ausgleichsmandaten ein weiteres Anwachsen des Bundestages nur noch befeuerten. Die von der GroKo geplante Kommission sei nur „eine weitere Nebelkerze“.

AfD : Peinliche Schräubchendreherei

René Springer von der AfD-Fraktion sieht einen „eine peinliche Schräubchendreherei, die ein normaler Mensch kaum verstehen kann und die den Politikverdruss in Deutschland noch vergrößern wird.“ Das Ziel sei offenbar nicht gewesen, das Wahlrecht nachvollziehbar zu reformieren und den aufgeblähten Bundestag zu verkleinern. „Vielmehr ging es den Regierungsparteien nur darum, eine Scheinlösung zu präsentieren, durch sie selbst bei der nächsten Wahl nicht allzu viele Mandate verlieren.“

CDU : Kompromiss begrüßenswert

Die Abgeordneten der Koalitionsparteien begrüßten den Kompromiss dagegen. Sebastian Steineke von der CDU sagte, es sei klar, dass es eine Reform brauche, „die eine weitere dauerhafte Vergrößerung des Bundestags verhindert“. Dies dürfe aber nicht auf Kosten der Wahlkreisarbeit gehen, die nur weiter gewährleistet werden könne, wenn die Wahlkreise nicht exorbitant wachsen. „Insbesondere im ländlichen Raum dürfen die jetzt schon langen Wege zwischen Abgeordneten und Bürgerinnen und Bürgern nicht wesentlich länger werden.“

Lesen Sie auch: Kommentar zur Wahlrechtsreform: Zu wenig, zu spät zu verantwortungslos

Steineke schrieb, er vertrete im Nordwesten Brandenburgs den flächenmäßig zweitgrößten Wahlkreis in Deutschland. „Der jetzige Kompromiss trägt dazu bei, eine weitere Vergrößerung des Parlaments im Vergleich zu jetzt im kommenden Jahr zu verhindern“. Laut seiner Fraktionskollegin Dietlind Tiemann sei „eine Änderung der Wahlkreise, so kurz vor der nächsten Wahl“ nicht zumutbar gewesen. Sie sehe einer Reduzierung der Wahlkreise für das Jahr 2025 zudem „nach wie vor sehr skeptisch entgegen“.

SPD : Beschränkung der Mandate wichtiges Zeichen

Sylvia Lehmann von der SPD sieht in einer Beschränkung der Mandate ein „wichtiges Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger“ in Zeiten von erhöhten Ausgaben, dass „auch die Politik bereit ist, Einschränkungen und Kürzungen zu bewerkstelligen und somit verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen“.

Von Ansgar Nehls