Innenministerium erteilt Löschflugzeugen Absage

Das Innenministerium geht auch für das laufende Jahr von einer brenzligen Situation in märkischen Wäldern aus. „Es sieht leider danach aus, dass wir schon wieder in der Waldbrandsaison stecken“, sagte Innenminister Michael Stübgen ( CDU) am Donnerstag im Innenausschuss. In diesem Jahr seien bereits 144 Waldbrände gemeldet worden, 19,5 Hektar seien bereits abgebrannt. Noch nicht eingerechnet ist in dieser Zahl der Moorbrand bei Plessa (Elbe-Elster), bei dem ein Gelände von 100 Hektar in Flammen aufgegangen war. Die Monate März und April seien sehr trocken, mild, sonnig und windig gewesen, sagte Stübgen.

30 schwere Löschfahrzeuge für Waldwege

Laut Stübgen hat das Land nach den schweren Waldbränden der vergangen zwei Jahre umfangreiche Anschaffungen angeschoben. So fördert und organisiert das Land den Kauf von 30 schweren Tanklöschfahrzeugen, die extra für unwegsames Gelände ausgelegt sind (Typ TLF-WBB). Fünf Hochleistungspumpen kauft das Land. Die Systeme können in entlegenen Waldgebieten Wasser aus mehreren Kilometern Entfernung transportieren – etwa wenn kein See in der Nähe ist. Eine solche Super-Pumpe hat Brandenburg bereits angemietet, allerdings will man selbst derartiges Gerät besitzen, sagte der Innenminister. Rund eine Million Euro kostet ein einziges Pumpensystem.

Etliche Wärmebildkameras will das Innenministerium ebenfalls anschaffen. Damit könne man „Glutnester wie beim Brand im Moor erkennen“, sagte Stübgen.

Seen sind ungeeignet für große Löschflugzeuge

Eine deutliche Absage erteilte das Ministerium der Anschaffung von Löschflugzeugen, wie es eine EU-Ausschreibung möglich machen würde. „Löschhubschrauber sind effektiver für den Einsatz in unserer Region“, sagte Innenstaatssekretär Uwe Schüler. „Viele Seen sind für Helikopter nutzbar, aber nicht für Flugzeuge“, so Schüler weiter. Richtig große Löschflugzeuge mit einer Kapazität von 8000 Litern Löschwasser könnten in Brandenburg mangels Start- und Landemöglichkeiten gar nicht genutzt werden. Die kleineren Flugzeuge mit 3000-Liter-Tanks wiederum seien den Hubschraubern im Märkischen nicht überlegen, sagte Schüler.

Der jüngste Moorbrand habe gezeigt, dass der dort eingesetzte Helikopter der Bundespolizei alle zwei Minuten mit frischen Wasser zur Brandstelle zurückgekehrt sei. Ein kleines Löschflugzeug hätte aber - wäre es denn im Einsatz gewesen – zehn Minuten bis zum nächsten für die Wasserlandung geeigneten See benötigt. „Weder technisch noch finanziell sinnvoll“, nannte der Staatssekretär die Flugzeug-Pläne, wie sie vor allem von der AfD gefordert werden.

AfD kritisiert Abhängigkeit vom Bund

Schüler nannte insbesondere die – trotz der hohen EU-Förderung beim Kauf der 34 Millionen Euro teuren Flugzeuge – aufs Land zurückfallenden Kosten für Besatzung und Boden-Infrastruktur. Allein diese gingen in die Millionen, so der Staatssekretär. Hingegen müsste das Land für die Löschhelikopter von Bundeswehr und Bundespolizei nur dann bezahlen, wenn die Apparate tatsächlich im Einsatz seien. Der AfD-Abgeordnete Lars Schieske kritisiere, Brandenburg begebe sich in Abhängigkeit des Bundes.

Das allerdings hält die Landesregierung für unproblematisch. Die Bundespolizei ist laut Staatssekretär Schüler ein verlässlicher Partner. Beim Moorbrand etwa sei der Helikopter nach nur einer Stunde im Einsatzgebiet eingetroffen. Außerdem habe die Bundespolizei signalisiert, dass sie neue Löschhelikopter kaufen wolle bei einer bevorstehenden Anschaffungsrunde. Brandenburg hat seinerseits zwei riesige faltbare Wasserbehälter geordert, aus denen die Helikopter Wasser entnehmen können. Die oben offenen Bassins können 35 beziehungsweise 53 Kubikmeter Wasser fassen.

Munitionsbelastung: Das Land lässt Schneisen schlagen

Einen weiteren AfD-Vorstoß zur Anschaffung von unbemannten Löschpanzern für den Einsatz in munitionsbelasteten Gebieten lehnt das Innenministerium ebenfalls ab. Es bestehe „kein Mehrwert zum bisherigen System durch sehr teure ferngesteuerte Löschpanzer“, sagte Innenminister Michael Stübgen.

Die Munitions-Beräumung sei eine „Generationenaufgabe“, so der Innenminister. Allein auf dem Gelände der künftigen Tesla-Fabrik habe man „30 Bomben gefunden“. Man arbeite daran, in den verseuchten Gegenden „Schneisen zu schlagen“, sagte Stübgen. AfD-Innenpolitiker Daniel Freiherr von Lützow warf der Landesregierung „Lobhudelei“ in eigener Sache vor.

Von Ulrich Wangemann