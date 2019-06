Potsdam

Nach der anhaltenden Trockenheit brennen in der Region wieder mehrere Waldstücke. Im Bereich der A 10 (AS Wolfslake) kam es am Montagnachmittag zu starken Sichtbehinderungen. Die Autobahn wurde voll gesperrt.

Die Polizei warnte Autofahrer, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Klimaanlage auszuschalten. Aktuell seien rund 100 Einsatzkräfte vor Ort, sagte ein Feuerwehr-Sprecher der MAZ. Die Polizei schicke nun Hubschrauber und Drohnen, um das Ausmaß des Brandes abschätzen zu können.

Bei Wolfslake brannte es direkt neben der Autobahn. Quelle: Kreisfeuerwehrverband Oberhavel

Vier Brände in Teltow-Fläming

Etwa 20 Hektar Wald sind am Montag bei Hennickendorf/Berkenbrück (Teltow-Fläming) am Montag in Brand geraten. Feuerwehrleute seien vor Ort, sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter von Brandenburg. Das Feuer sei über Kameras des Waldbrandüberwachungssystems entdeckt worden. Es handelt sich nach Angaben des Landesbetriebes Forst um einen Kiefernjungbestand. Ortschaften seien von dem Feuer nicht bedroht.

Auch in Jüterbog (Teltow-Fläming) gab es am Nachmittag einen größeren Waldbrand. Um die Mittagszeit war außerdem ein Feuer in einem Waldstück bei Limsdorf (Teltow-Fläming) ausgebrochen. Nach Angaben von Engel waren hier etwa zwei bis drei Hektar Wald betroffen.

20.000 Quadratmeter Grunewald brennen

In Potsdam gab es laut Feuerwehr einen Minibrand – 50 Quadratmeter an der Templiner Chaussee Richtung Caputh standen hier in Flammen, der Brand ist bereits wieder gelöscht. Berlin ist ebenfalls betroffen: An der Havelchaussee in Berlin-Grunewald brannten am frühen Montagnachmittag etwa 40.000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz und konnte den Brand eindämmen.

Das trockene Wetter lässt die Waldbrandgefahr in Brandenburg weiter steigen. Bereits jetzt gilt in allen Landkreisen die höchste Gefahrenstufe Fünf. Bislang hat es laut Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter von Brandenburg, in diesem Jahr etwa 125 Waldbrände im Land gegeben. Am Sonntag wurden nach seinen Angaben Brände in Cottbus-Kahren, Märkisch-Buchholz, Calau-Mlode (Kreis Oberspreewald-Lausitz) sowie zwei in Halbe (Kreis Dahme-Spreewald) registriert.

Von MAZonline/dpa