Jüterbog/Baruth

Die Waldbrände in Jüterbog und Baruth im Landkreis Teltow-Fläming sind gelöscht. Wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle Brandenburg am Dienstag sagte, seien beide Waldbrände bereits am Montagabend unter Kontrolle gewesen. In Jüterbog waren am Montagnachmittag zunächst drei Hektar Wald auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Brand geraten. Das Feuer habe sich dann zwar auf etwa vier Hektar ausgebreitet, jedoch gab es bereits am Abend nur noch Glutnester. Die Nachkontrollen liefen am Dienstagmorgen.

500 Quadratmeter brennen in Baruth

Der Einsatz in Baruth war ebenfalls am Montagabend beendet. Hier standen nur rund 500 Quadratmeter Waldfläche in Flammen. Zuvor hatte es auch in Lehnin im Landkreis Potsdam-Mittelmark gebrannt. Auch dieses Feuer wurde gelöscht.

Lesen Sie auch:

– Waldbrände in Brandenburg – Feuer bei Lehnin gelöscht

Von RND/dpa