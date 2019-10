Waldbrände bringen die Bundespolizei ans Limit

Potsdam

Die Bundespolizei muss seit 2018 deutlich häufiger per Hubschrauber zu Löscheinsätzen bei Waldbränden ausrücken. Im Jahr 2019 waren 15 Hubschrauber dafür insgesamt 372 Flugstunden unterwegs. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Grünen hervor, die der MAZ vorliegt. Deren Innenexpertin Irene Mihalic sagte dazu: „Die verheerenden Waldbrände bringen den Flugdienst der Bundespolizei ans Limit und darüber hinaus.“

Demnach rückten Beamte der Bundespolizei in diesem Jahr an insgesamt 33 Tagen zu elf verschiedenen Löscheinsätzen gegen Wald- und Flächenbrände aus. 2018 löschte die Bundespolizei an 28 Tagen – mit fünf Hubschraubern bei insgesamt 161 Flugstunden. In den vier Jahren zuvor hatte es jeweils höchstens zwei Hubschraubereinsätze gegeben.

Die Einsätze sind nicht nach Bundesländern aufgeschlüsselt – ein erheblicher Anteil dürfte aber zuletzt in Brandenburg angefallen sein, wo es in den Jahren 2018/19 mehrere große Waldbrände gab, unter anderem auf ehemaligen Truppenübungsplätzen.

„Zahlreiche Flugaufträge abgesagt“

Zuständig für die Bekämpfung von Waldbränden sind die jeweiligen Bundesländer. In Notfällen rückt die Bundespolizei jedoch zu „nationalen Amtshilfeersuchen“ aus und hilft den Einsatzkräften vor Ort. Allerdings schreibt die Bundesregierung einschränkend, die Transporthubschrauber der Bundespolizei seien „grundsätzlich nicht für die Bekämpfung von Vegetationsbränden aus der Luft vorgesehen“. Infolge solcher Einsätze seien 2019 notgedrungen „zahlreiche Flugaufträge für den originären Aufgabenbereich der Bundespolizei angepasst oder abgesagt“ worden.

Zu den Aufgaben des Flugdienstes gehört unter anderem der Transport von Polizeikräften, die Unterstützung des Bundeskriminalamts und die Hilfe bei schweren Katastrophenfällen im In- und Ausland. 2018 standen dafür im Etat 193,3 Millionen Euro zur Verfügung (Personalkosten, Unterhalt der Helikopter sowie Treibstoff). Der Maschinenpark der Bundespolizei besteht derzeit aus 90 Hubschraubern, die meisten vom Typ EC 135. Eine Flugstunde kostet je nach Hubschraubertyp zwischen 7000 und knapp 18.000 Euro.

Angaben dazu, wie viel fliegendes Personal bei der Bundespolizei arbeitet, macht die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Grünen-Anfrage nicht. Diese Information sei als geheim eingestuft und „nicht zur Veröffentlichung bestimmt“.

Von Thorsten Keller