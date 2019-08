Jüterbog/Lehnin

In Brandenburg sind erneut Brände auf ehemaligen Truppenübungsplätzen ausgebrochen - betroffen waren diesmal Lehnin und Jüterbog. Gegen 14.30 Uhr brach der Waldbrand bei Lehnin ( Potsdam-Mittelmark) aus, wie das Umweltministerium auf Nachfrage am Montag mitteilte. Nur wenige Minuten später schlug das Warnsystem in Jüterbog ( Teltow-Fläming), östlich des Keilbergs, Alarm.

Der Brand in Lehnin konnte am Abend gelöscht werden, wie der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel auch Nachfrage sagte. Allerdings sei an anderer Stelle im Kreis Teltow-Fläming ein weiteres Feuer ausgebrochen. Genaueres war zunächst nicht bekannt.

Löschhubschrauber ist im Einsatz

Nach Angaben des Lagedienstes der Brandenburger Polizei brannten in Jüterbog zunächst drei Hektar Wald. Am Abend habe sich der Brand dort nur auf etwa vier Hektar ausgebreitet, sagte Engel. Ein Löschhubschrauber sei im Einsatz. Weil der Boden auf dem Gelände mit Munition belastet ist, kommen die Feuerwehrleute nicht an den Brand heran, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Es seien Feuerwehren aus Jüterbog und Niedergörsdorf mit insgesamt elf Fahrzeugen im Einsatz gewesen.

Zuletzt brannte im Juni auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog eine Fläche von 744 Hektar. Mehr als 350 Mal hat es bislang in diesem Jahr in Brandenburgs Wäldern gebrannt. Am Montag herrschte nach Angaben des Umweltministeriums fast im gesamten Land die Gefahrenstufe 4 von 5 für Waldbrände, nur im Spree-Neiße-Kreis galt die mittlere Gefahrenstufe 3.

Von RND/dpa