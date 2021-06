Potsdam

Auf der Waldbrandgefahren-Karte für Brandenburg leuchtet das gesamte Land dunkelrot. Das bedeutet Gefahrenstufe 5 – „sehr hohe Gefahr“. Das gilt in der Prignitz genauso wie in Dahme-Spreewald, in Potsdam ebenso wie in Frankfurt (Oder).

In den vergangenen Tagen hat es bereits kräftig gebrannt – unter anderem in Bötzow und Grüneberg in Oberhavel sowie in Teltow-Fläming. Für das Wochenende erwarten Feuerwehrleute und Experten, darunter Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel, weitere und durchaus noch größere Brände.

Verfolgen Sie das Geschehen hier im MAZ-Newsblog:

Zahlreiche Brände am Freitag

Bereits gestern hatten die Feuerwehrleute im Land kräftig zu tun. Es brannte in allen Landesteilen - darunter in Bötzow , wo es auch eine Detonation gab. Anwohner waren aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Rückblick: Nachtschicht für die Grüneberger Feuerwehr

Einen der bisher größten Einsätze gab es bereits am Donnerstag - er zog sich bis tief in die Nacht zum Freitag. Betroffen war Grüneberg im Löwenberger Land im Landkreis Oberhavel.

Am späten Freitagabend wurde die Potsdamer Feuerwehr zu einem Waldbrand zwischen Sacrow und Krampnitz im Norden gerufen. Gegen Flammen auf 1500 Quadratmeter mussten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und dreier freiwilliger Wehren vorgehen.

Was die Waldbrandgefahrenstufen bedeuten

Landesweit gilt derzeit die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 . Was das bedeutet und welche Abstufungen es gibt, ist hier erklärt:

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



die Hitzewelle, die derzeit über Brandenburg rollt, macht vielen Menschen zu schaffen - und vielen Wäldern auch. Trockenheit in Kombination mit Hitze führt in Brandenburg häufig zu Waldbränden. Hier halten wir Sie über alle Entwicklungen am Wochenende auf dem Laufenden.





Von MAZonline