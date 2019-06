Jüterbog

Zahlreiche Feuerwehrleute werden auch am Donnerstag wieder im Einsatz sein, um den großen Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog zu bekämpfen. Für den heutigen Tag sei ein weiterer Löschhubschrauber der Bundeswehr angefordert, teilte die Kreisverwaltung am Mittwochabend mit. Bislang waren zwei Löschhubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. Auch Polizei, Hilfsorganisationen und Agrargenossenschaften unterstützen die aktuell etwa 150 Feuerwehrleute, hieß es am Abend.

Die Flammen hatten bis dahin nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel mehr als 600 Hektar erfasst. Laut Umweltministerium ist das Feuer der größte Waldbrand in Brandenburg seit der Wende. „Größere Brände gab es nur in den 70er Jahren“, sagte der Referatsleiter Wald und Forstwirtschaft im Ministerium, Carsten Leßner, am Mittwoch. Auch in der Nacht zum Donnerstag war nach Angaben eines Sprechers der Regionalleitstelle Brandenburg keine Besserung in Sicht. Dörfer waren demnach aber nicht in Gefahr, eine weitere Ausbreitung des Feuers konnten die Einsatzkräfte in der Nacht verhindern.

Ebenfalls im Landkreis Teltow-Fläming bei Hennickendorf, rund 30 Kilometer von Jüterbog entfernt, war am Montag ein weiterer Waldbrand ausgebrochen, der sich bis auf 60 Hektar ausgebreitet hatte. Dieses Feuer konnte die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag löschen, wie die Regionalleitstelle mitteilte. Feuerwehrleute sollten das Gebiet noch in regelmäßigen Abständen kontrollieren.

Brand auch bei Altesorgefeld

Im selben Landkreis brannten bei Altesorgefeld im Amt Dahme/Mark 12 Hektar auf munitionsbelastetem Gebiet. Laut Regionalleitstelle war das Feuer in der Nacht zu Donnerstag unter Kontrolle. Nach Informationen des Landkreises vom Mittwochabend wurden der Hubschrauber der Landespolizei zur weiteren Erkundung der Lage sowie der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg angefordert. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Anwohnerinnen und Anwohner werden weiterhin gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und den Aufenthalt im Freien auf das notwendige Maß zu beschränken.

Am Donnerstag kündigte sich eine leichte Entspannung der Wetterlage an. Zwar erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut Temperaturen von mehr als 30 Grad in Ostdeutschland. Ab Mittag sollten aber von Westen her Gewitter übers Land ziehen. „Brandenburg kann mit größeren Niederschlägen rechnen“, sagte DWD-Meteorologe Marcus Beyer in der Nacht zu Donnerstag. Lokal könne es aber auch trocken bleiben. Ergiebiger Landregen, der eine längerfristige Entspannung bringen könnte, war außerdem nicht absehbar. Schon am Wochenende könne die Waldbrandgefahr daher wieder steigen.

Innenminister sagt Gemeinde Hilfe bei Kosten zu

Auch in anderen Teilen Brandenburgs gab es Waldbrände, die aber alle kleiner waren. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat von Waldbränden betroffenen Gemeinden die Hilfe des Landes bei den Kosten für Löscheinsätze aus der Luft zugesagt. Gleichzeitig ermahnte er die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, diese Hilfe auch anzufordern. „Wenn keine Anforderung an die Bundeswehr oder die Bundespolizei gerichtet wird, dann kommt kein Hubschrauber“, sagte Schröter am Mittwochabend im RBB-Fernsehen.

„Wir haben ohne Rechtsgrund 80 Prozent der Kosten des vergangenen Jahres als Land übernommen. Und es ist so gut wie sicher, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen Teil der Mehrkosten durch Unterstützung aus der Luft übernehmen werden“, sagte Schröter. „Davon können auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ausgehen. Die müssen nur anordnen.“

Zur Galerie Zu mehr als 470 Waldbränden mussten Brandenburgs Feuerwehrleute 2018 ausrücken. Die größten Einsätze im Überblick.

Das gelte auch für den Austausch von Feuerwehrleuten während der Einsätze. Es müsse nur die Anforderung kommen, dann seien genügend Feuerwehrleute an Ort und Stelle, um zu helfen.

Schröter sieht das Land gut aufgestellt zur Bewältigung der Waldbrände und ergänzte: „Wenn wir auch wie bisher mit der Unterstützung von Bundespolizei und Bundeswehr rechnen können.“

