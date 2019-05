Neues Gebühren-Modell für den BER: Zum leiseren Fliegen will Flughabenchef Engelbert Lütke Daldrup die Fluggesellschaften am neuen Airport in Schönefeld (Dahme-Spreewald) bewegen. Bei bei jedem Flug wird der Lärm beim Starten und Landen gemessen. Belohnt wird leises Fliegen.