Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt

Brandenburg

Das trockene Sommerwetter lässt die Waldbrandgefahr in Brandenburg steigen: In 10 der 14 Landkreise herrschte am Samstag bereits die zweithöchste Warnstufe vier, das bedeutet „hohe Gefahr“. Lediglich in den Landkreisen Prignitz, Potsdam-Mittelmark, Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz herrschte noch die Stufe 3 „mittlere Gefahr“.

Waldbrandbeauftragter rechnet mit baldiger Beruhigung der Lage

Der Waldbrandbeauftragte des Landes, Raimund Engel, rechnete aber mit einer baldigen Beruhigung der Lage. „Die aufkommende Gewitterfront wird voraussichtlich dafür sorge, dass die Waldbrandgefahr auch bei uns im Land wieder sinkt“, sagte Engel am Samstag. Der Deutsche Wetterdienst hatte für Sonntag lokale Gewitter mit teils unwetterartigem Starkregen, Hagel und Sturmböen vorhergesagt.

So funktionieren die Waldbrandstufen

Unabhängig von der Waldbrandgefahr ist es nach den Bestimmungen des Landeswaldgesetzes in Brandenburg grundsätzlich verboten, in einem Abstand von weniger als 50 Metern zu einem Waldrand ein Feuer anzuzünden. Ab der Waldbrandstufe 4 gilt dies auch für Waldbesitzer und Arbeiter im Rahmen genehmigter Maßnahmen. Von der Warnstufe 4 an kann ein Wald von der Forstbehörde gesperrt werden, wenn dies zum Schutz des Waldes oder der Besucher notwendig ist. Davon wird nach Angaben des Umweltministeriums aber nur selten Gebrauch gemacht.

Waldbrände im Juni

Bereits im Juni kam es in Brandenburg zu einer Vielzahl von Waldbränden, über die die MAZ berichtete. Durch die andauernde Hitzewelle kämpften Feuerwehrleute im ganzen Land gegen viele Brände. Einer der ausdauerndsten Einsätze war der Brand bei Bötow. Der Brand der mehrere Tage wütete, bedingte einen der größten Einsätze für die Wehren aus Oberkrämer. Besonders problematisch an dem Brand: Das betroffene Areal ist mit Munition verseucht.

Von MAZonline/dpa