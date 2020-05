Entspannung für Brandenburgs Wälder: Dank des Regens sinkt die Waldbrandgefahr an diesem Wochenende. Für eine langfristige Entwarnung müsste es jedoch noch wesentlich mehr regnen.

Kleine Entwarnung: Die Waldbrandgefahr in Brandenburgs Wäldern sinkt an diesem Wochenende in fast allen Kreisen auf die niedrigste Stufe. Quelle: Josephine Mühln